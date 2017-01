Misión:Ascenso

REDACCIÓN Publicada el

Celaya tiene record de no perder en casa en torneo regular, desde el Clausura 2016, el Apertura 2017 y ahora la meta está alta, mantener intacta su casa, pero vienen unos Cimarrones se sorprendieron el torneo pasado y querrán hacerlo de nuevo.



Cimarrones logró clasificar a la liguilla, fue descalificado en cuartos por mineros, Mientras Celaya llegó a Semifinales; Hoy buscan estar en la final por la antesala de la Liga MX. El reto es doble para el cuadro cajetero, pues con el buen torneo que tuvieron en el Apertura 2016 se dieron bajas de jugadores clave en el once inicial y a una semana de arrancar, su entrenador Gustavo Díaz dejó de dirigir



En los últimos tres enfrentamientos entre estas escuadras no da ventaja a alguno, pues se han dividido en un empate, una victoria y una derrota para ambos lados.