Pega a empresarios industriales la logística de EU

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Algunas empresas de la Ciudad Industrial han tenido también problemas de embarque y llegada de materiales, similares a los de Honda, sin embargo esto se debe a problemas de logística en Estados Unidos, así lo aseguró la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial, Velia Hontoria.



“Los problemas que se han estado dando en cuestión de embarques también los hemos tenido desde la última semana de diciembre, pero no es por logística en México, sino en Estados Unidos”.



La empresaria, explicó que esto se debió a que algunos días de asueto obligatorios en Estados Unidos no lo son en México, además de que empresas como DHL trabajaron sólo medio día los últimos días del año y esto originó que mercancía que les debió llegar desde la última semana del año les esté llegando a penas estos días.



“El problema no es político por las especulaciones de Donald Trump o los bloqueos carreteros derivados del gasolinazo, sino es por el aspecto logístico”, afirmó.