Previenen los delitos con planes de ‘papel’

SARA JIMÉNEZ Publicada el

Programas de seguridad como el de Seguridad Vecinal, Embelleciendo mi comunidad, Grupo Vigilante ‘ViVo’, Escuela Segura, entre otros no tienen registros que respalden su eficiencia o que indiquen cómo han contribuido a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los celayenses.

De acuerdo a datos proporcionados a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta la existencia de siete programas para la prevención del delito y la violencia que son: Programa de Cultura Física y Deporte, Programa Preventivo Seguridad Vecinal, Embelleciendo mi comunidad, Grupo Vigilante ‘ViVo’, Escuela Segura, Programa Jornadas Comunitarias y Redes Ciudadanas. Los últimos cinco se aplicaron en Gasca según los informes entregados.

Con estos programas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya pretende inhibir los delitos y la violencia, pero a pesar de su importancia y necesidad no hay claridad en los recursos que se les destinan y no existe registro de estadísticas que respalden su eficiencia o en qué forma han contribuido a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los celayenses, como incluso lo exige la ley a través del Presupuesto basado en Resultados (PbR), metodología en la que las acciones del gobierno municipal deben estar orientadas hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener, y no en los insumos o actividades que los servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones.

A través de Transparencia la dependencia señala que: “Dentro del programa municipal no se cuenta con notas cuantificables de los programas”, es decir, algo que compruebe su eficacia, pero argumentan que, “sin embargo se anexa al presente el programas de Redes, que solicita 100 redes ciudadanas en el primer año de gobierno y en la actualidad se cuenta con 188 redes ciudadanas”.