¡Saludos renovados! Ojalá que en este año nuevo 2017 el libro encuentre miles de amigos nuevos. Hay una colección de 32 fábulas. Seleccioné la siguiente: «Una mañana de viento se oyeron gritos en el bosque. Una columna de humo se levantaba entre las copas de los árboles. Los pájaros enseguida comunicaron la noticia: —Se está quemando el árbol sabio —decía una golondrina. —¡Vamos, rápido, no hay que perder tiempo! —gritaba la paloma. Inmediatamente, todos los animales del bosque echaron a correr hacia el río. Acarreaban agua con cubos, con cestas, con hojas; los pajarillos ayudaban en lo que podían, las hormigas formaron un surco alrededor del fuego. Pero faltaba alguien. —¿Dónde están los conejos? —preguntó el búho que vivía en el árbol sabio—. Con su ayuda acabaríamos antes. Como nadie le respondió, temiendo que les hubiera ocurrido algo, el búho comenzó a buscarlos cerca del árbol sabio, cerca de sus madrigueras… nada. Hasta que les vio, a lo lejos, a medio camino entre el bosque y el río. —Es mucho mejor echar tierra —oyó que decía un conejo. —Te equivocas, hay que echar agua —aseguraba el otro. —Mira que eres tozudo; si echas tierra, el fuego se apaga antes —insistía uno. —Tú sí que eres cabezota; con el agua el fuego desaparece enseguida —repetía el otro. El búho no podía creer lo que veían sus cansados ojos. Se los restregó varias veces y, sí, allí estaban los dos conejos. No les pasaba nada, estaban a salvo, discutiendo qué hacer sin hacer nada. Intentó intervenir y pedirles ayuda, que fuesen rápido al río por agua, o que llevasen tierra del camino. Daba igual. Lo importante era que ayudasen, fuese como fuese. Pero los conejos no le dejaron hablar, Ni siquiera repararon en él, tan enzarzados estaban en su conversación. Sin perder un segundo más de su valioso tiempo, el búho emprendió el vuelo hacia el árbol sabio. Su preocupación desapareció al ver la magnífica colaboración entre todos los animales. Estaban apagando el fuego, habían salvado el árbol sabio, su hogar y el punto de reunión de todos los animales del bosque. Desde entonces muchos se burlaban de los conejos, porque no habían ayudado en nada. Pero aún, habían estado discutiendo cuando más falta hacía su ayuda. —¿Dónde estaban, valientes? —se reía el lobo. —Sí, no los encontrábamos —dijo el pájaro carpintero. —Parece que se les ha quemado un poco el rabo. ¿No será de tanto discutir? —se mofaba la ardilla. Los dos conejos seguían sin entender qué les pasaba a los demás animales. —Nosotros estuvimos decidiendo cómo apagar el fuego —contestó uno de ellos. —Sí, todo el tiempo lo empleamos en pensar el mejor modo de ayudar —replicó el otro, con cierto tono de enfado. Por suerte, el incendio del árbol sabio pudo evitarse a tiempo y aquello quedó en un gran susto. Pasó el otoño, se fue el invierno y de nuevo llegó la primavera. Del árbol sabio comenzaron a brotar hojas verdes, sus ramas volvieron a estar igual de frondosas y los animales del bosque se reunían como antes bajo su sombra para hablar de cuestiones de interés. Ya casi habían olvidado el incidente de los conejos. —De todas formas, da igual; siempre son así —reconoció la rana. —Es verdad, discuten por cosas de poca importancia y se olvidan de lo demás —añadió la oruga. —No lo hicieron con mala intención —aclaró el castor—; no son malos. Poco a poco, entre unos días y otros, todo quedó en una anécdota. Hasta que una tarde, los dos conejos se alejaron del bosque. Iban corriendo de aquí para allá, saltando una pequeña roca, mojando sus patitas en un riachuelo, y no se dieron cuenta de que se alejaban del bosque. De pronto, uno de ellos levantó las orejas y dijo: —¿Has oído eso? —No. No he oído nada. ¿Qué pasa? —Creo que nos persiguen dos galgos. El otro conejo, asustado ante el comentario de su amigo, olfateó el aire en todas direcciones. Después, irguió las orejas y dijo: —Tienes razón, corremos peligro, nos persiguen dos podencos. —No son podencos, son galgos, y se están acercando, estoy seguro. —Te digo que te equivocas. Son podencos, desde aquí oigo sus pasos. —Fíjate si estaré en lo cierto de que son galgos, que ya les veo relamiéndose. Y así ocurrió. Cuando quisieron darse cuenta, los dos conejos estaban acorralados por los perros». La moraleja de esta fábula es: «Si eran galgos o podencos ya no importa en este cuento». Que tengan feliz inicio de año. Nos leeremos en la próxima.





Título: Los Dos Conejos



Editorial: Everest



Precio: $20.00



