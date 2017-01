Javier Calderón se lanza como solista

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Compositor y productor de los artistas más importantes de México, Javier Calderón presenta su primer material “El Valentino”.



Arriesgado, con un sonido que encantará, el músico habló con am sobre su proyecto, un recorrido por las canciones que marcaron su carrera desde que era un niño.



“Ha sido un proyecto que he hecho en mis tiempos libres. Ha sido un proceso largo porque son canciones que tengo desde hace mucho tiempo, que me han pedido otros artistas, pero que he guardado desde hace ocho años, porque para mí, son canciones que nadie mejor las hubiera defendido”, dijo Javier.