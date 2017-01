Deslumbran ‘Charolastras’

AGENCIAS Publicada el

La ciudad de Los Ángeles vivirá esta noche la 74˚ edición de los Globos de Oro, considerada el ‘hermano pequeño, desenfadado e irreverente’ de los Óscar.



Más de 6 mil personas se darán cita en el Hotel Beverly Hilton, entre ellas, los mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal, quienes desfilarán sobre la alfombra roja y destacarán con sus actos.



Diego presentará uno de los codiciados premios, tras el gran recibimiento que ha tenido la cinta “Rogue One: Una Historia de Star Wars”, el actor es uno de los más esperados.



Y Gael, por segundo año consecutivo, podría ser el Mejor Actor de Comedia por su protagónico en la serie “Mozart in the Jungle”. Además, la cinta “Neruda” que protagoniza a las órdenes de Pablo Larraín, competirá por el premio a Mejor Película Extranjera.



Hace un mes, cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro, Gael escribió en redes sociales el siguiente mensaje: “¡Qué lunes más espectacular! Ando brincando de la emoción. Neruda, ‘Mozart in the Jungle’ y su servidor nominados pal Golden Globes ¡ea ea ea! (sic)”.



“Neruda” es la única cinta latinoamericana nominada a Mejor Película de habla no inglesa, junto a las francesas “Divines”, “Elle”, “The Salesman” y la alemana “Toni Erdmann”.

ENTRE DRAMA Y COMEDIA

“Moonlight”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Lion”, y “Manchester by the Sea” son las cintas nominadas a Mejor Película Dramática.



Los intérpretes Denzel Washington y Viggo Mortensen se disputan el premio a Mejor Actor Dramático. Mientras Amy Adams y Natalie Portman están nominadas en la misma categoría como actrices.



La cinta “La la Land”, nominada a Mejor Película Musical o Comedia, les significó a sus protagonistas Ryan Gosling y Emma Stone, una nominación a Mejor Actor y Actriz Musical o Comedia.



“Deadpool”, “Florence Foster Jenkins”, “Sing Street” y “20th Century Women”, también compiten en Mejor Película Musical o Comedia.



El actor Mahershala Ali, de “Moonlight” está nominado junto con Jeff Bridges en la categoría Mejor Actor de Reparto.



Nicole Kidman podría ganar el título a Mejor Actriz de Reparto por su participación en la cinta “Lion”. Viola Davis y Naomie Harris se disputan el mismo premio por su actuación en “Fences”, y “Moonlight”, respectivamente.



En la categoría a Mejor Director destacan Mel Gibson, Damien Chazelle, Tom Ford, Barry Jenkins y Kenneth Lonergan. Estos cuatro últimos también se disputan el premio a Mejor Guión junto a Taylor Sheridan.

LO MEJOR DE LA TV

En el medio televisivo las series de Netflix “The Crown” y “Stranger Things” están nominadas a Mejor Serie Dramática junto a “Game of Thrones”, “This Is Us” (NBC) y “Westworld” (HBO).



Rami Malek, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Liev Schreiber y Billy Bob Thornton se enfretan en la categoría Mejor Actor Dramático, de la pantalla chica.



Como Mejor Actriz Dramática compiten Caitriona Balfe, Claire Foy, Keri Russell, Winona Ryder y Evan Rachel Wood.



Gael García Bernal, como ya se mencionó, está nominado a Mejor Actor Musical o Comedia en el área de series de televisión. Mientras Sarah Jessica Parker junto con Issa Rae y Gina Rodríguez compiten por Mejor Actriz Musical o Comedia.

LAS CHICAS ‘DORADAS’

Las hijas del afamado actor Sylvester Stallone: Sophia (20 años), Sistine (18) y Scarlet (14) brillarán con luz propia en su aparición en los Globos de Oro, ceremonia en la que compartirán el título de Miss Golden Globes, para acompañar a los ganadores de esta edición.



Las tres chicas, también hijas de la ex modelo Jennifer Flavin, se encargarán de escoltar y guiar hacia el escenario a los ganadores del premio hasta que reciban el galardón.



Por tradición, el trabajo es un reconocimiento que reciben los hijos de las celebridades, como alguna vez lo hizo Melanie Griffith, Rumer Willis o Dakota Johnson antes de cobrar fama mundial con su papel en “50 Shades of Grey”.

DIVERTIDA GALA

Jimmy Fallon es el anfitrión de la noche y como los nominados, confiesa estar nervioso.



“Siempre siento mariposas en mi estómago”, dice a la revista People. “He estado escribiendo bromas y planeando cómo va a ser la apertura. Hemos estado grabando. Es la primera vez que los Globos de Oro va a tener un apertura más fría, como una película, y estoy entusiasmado de que me hayan dejado hacerlo a mí”, comparte.



Además, habla de los cameos que aparecerán durante la presentación y nombraba algunos nombres como el de Ryan Reynolds, Tina Fey, Justin Timberlake y Kit Harington.



“Va a haber un montón de diversión, flotando, en el salón de baile”, afirma el humorista haciendo referencia al salón de baile de Beverly Hilton. “Estoy deseando que llegue. Me encantan estas cosas”.

LUJOSOS DETALLES

*Alrededor de 90 personas de la Hollywood Foreign Press Association eligieron a los 25 ganadores de los Globos de Oro.



*2,780 metros cuadrados de alfombra roja se extienden para recibir a los invitados.



*112 mesas se despliegan en el salón principal para recibir a los 1,280 invitados a la gala.



*El chef Alberico Nunziata –asistido por 11 chefs y 120 trabajadores en las cocinas– es el encargado de las 11,000 cenas que se preparan y que incluyen un ceviche de betabel dorado, un filete mignon y un filete de lubina.



*La ceremonia se distingue por las bebidas que han dado pie a discursos de agradecimiento memorables: 125 cajas de Moët & Chandon Grand Vintage 2006 y Moet Rosé Imperial Magnum.