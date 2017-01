Podría ser 2017 el mejor año de Ruby Rose

AGENCIA REFORMA Publicada el

El 2017 podría ser llamado el año de Ruby Rose. La australiana de 30 años, famosa gracias a la serie “Orange Is the New Black” (OITNB), estrenará ¡cuatro películas!



Se trata de “xXx: Reactivado”, con Vin Diesel; “Resident Evil: El Capítulo Final”, al lado de Milla Jovovich; “John Wick Chapter 2”, junto con Keanu Reeves; y “Pitch Perfect 3”, secundando a Anna Kendrick.



Nada mal para una chica que hace dos años trabajaba como presentadora de MTV en su país y poco o nada se sabía de ella en la Meca del Cine.



“Sí, tengo planes de dominar Hollywood”, bromeó en entrevista Rose, también DJ y modelo.