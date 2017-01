Se siente Keith maravilloso

AGENCIA REFORMA Publicada el

A Keith Richards, guitarrista The Rolling Stones, le gusta que sus amigos y personas cercanas le llamen “Señor Maravilloso”.



“Porque soy ‘maravilloso’, llámame ‘Mr. Wonderful’ (Señor Maravilloso). Me gusta cómo suena y sobre todo, define mucho de lo que he vivido. Además, hay que tener autoestima, hay que quererse uno mismo para que nos quieran más y yo me quiero mucho.



“Cuando vino a la idea ese nombre (que ya tiene años usándolo), me gustó porque me agrada la idea de ser único y hacerme valer, darme a querer, generar alguna expectativa sobre mí”, precisó.