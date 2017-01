Van Los Blenders a Coachella

AGENCIA REFORMA Publicada el

El hecho de que una banda independiente, como Los Blenders, toque en un festival tan importante como el de Coachella no debería resultarle extraño a nadie, consideró Alejandro Archundia, vocalista.



“Ese pensamiento de ‘impresionarse’ es muy mexicano, porque nosotros hemos tenido chance de tocar en Estados Unidos y allá las bandas piensan distinto, en conquistar, y aquí pareciera que nos hacen el favor de invitarnos o considerarnos.



“Allá hay muchísimo interés por la música que se hace en México, y eso aquí no pasa. Nos sorprende tocar en Coachella, obviamente, porque (la invitación) fue inesperada, pero creo que hay mucho talento acá que no se valora por malinchismo”, expresó.