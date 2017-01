Buscan capitalinos a Adán

FERNANDA RANGEL Publicada el

La carta a los Reyes Magos escrita aparentemente por un menor de la ciudad de Irapuato en la que, en lugar de juguetes, pide medicina, comida y ropa para él y sus hermanos, se ha vuelto viral rápidamente en las redes sociales. Los capitalinos se han sumado a compartir una fotografía de la carta en sus redes sociales con el objetivo de buscar a este pequeño y brindarle apoyo.



“Me llamo Adán, y quisiera que me traigan mi medicina, un poquito de lechita y pan-sopa-frijoles para mis hermanos y un poquito de dinero para mi mamá que no tiene trabajo y yo no tengo papá. No quiero juguetes pero sí comer y vestirme bien”, fue el texto que escribió el pequeño en una carta enviada a los Reyes Magos a bordo de un globo de helio, y que fue encontrada en una casa, según publicó en Facebook la persona que la encontró, originaria de Celaya.



Debido a que la carta de Adán no llegó a los Reyes Magos, la joven y su familia, conmovidos por las nobles palabras del niño, decidieron publicar en las redes sociales una foto de la carta, determinados a encontrar a este menor irapuatense y darle los regalos que le pidió a los Reyes Magos.