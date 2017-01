Llegan los Reyes Magos ¡en Jeep!

JESÚS ROMERO Publicada el

Jeeperos de Guanajuato llevaron juguetes a comunidades desfavorecidas, las cuales debido a su lejanía no son visitadas por los Reyes Magos. Por décimo año consecutivo, los amantes de los autos todo terreno se organizaron para llevar alegría a pequeñitos que habitan en comunidades de la zona serrana en la capital, a donde por su difícil acceso, no llegan los Reyes Magos.



José Medel, uno de los organizadores, dijo que la razón por la que realizan esta noble labor es la de ver felices a los pequeñitos menos favorecidos. “Vamos a visitar entre cinco y seis comunidades como El Chocolate, La Concha, La Huilota, entre otras.

Llevamos alegría a cerca de 100 niños que no recibieron ningún regalo y que nosotros gracias a nuestro tipo de vehículos sí podemos llevar hasta donde viven”, dijo Medel. Comentó que este año no pudieron asistir muchos de sus pilotos; que en años pasados han congregado hasta 25 autos todo terreno, pero en esta ocasión aunque fueron sólo tres, no dejaron de realizar esta noble acción.