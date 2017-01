Prevé municipio aplicar medidas de austeridad

FERNANDA RANGEL Publicada el

Ante la propuesta del gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, de tomar medidas de austeridad por el gasolinazo, el Presidente Municipal indicó en entrevista que, sí habrá ahorros con los funcionarios, y que se analizarán posibles recortes en los presupuestos de las direcciones municipales, para sumarse a las medidas de austeridad.



“Estamos teniendo comunicación con el Gobierno federal y del estado, y sumarnos también a las estrategias de los proyectos cada quien en sus ámbitos de competencia en cada municipio; (...) tendremos que ver de la operatividad de las direcciones, dejarles aquello que es solamente justo para el trabajo de las direcciones”, dijo el Alcalde.



En días previos el Gobernador de Guanajuato informó que se deben tomar medidas de austeridad para afrontar los incrementos de la gasolina, por lo que dijo que los funcionarios de los primeros niveles del gobierno estatal no tendrán un incremento salarial, además de que ellos mismos pagarán los gastos de su telefonía, lo que significa que ya no será pagada con los impuestos de la ciudadanía; además de que informó que no se hará la compra de vehículos nuevos y que se reducirá en un 50% los viáticos para los diferentes niveles de gobierno.