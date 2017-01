REDACCIÓN | Irapuato Publicada el

Los Reyes Magos recibieron esta cartita la noche del 5 de enero durante la Cabalgata de Reyes, y hoy buscan a este pequeño para dejarle algo de sus peticiones.

Varias asociaciones también se unieron a la búsqueda para llevarla a Adán y a su familia un poco de alegría en víspera de Reyes.



“Me llamo Adán y quisiera que me traigan mi medicina, poquita lechita, pan, sopa y frijoles para mis hermanitos y poquito dinero para mi mamá que no tiene trabajo y yo no tengo papá (..)”.