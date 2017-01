Burdisso, hasta la muerte con León

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

“Mientras el cuerpo me dé, quiero estar en León”, afirmó Guillermo Burdisso, después de hacer un repaso sobre su tiempo como jugador esmeralda.

“El Guille” Burdisso es uno de los jugadores más regulares para León, exponiendo el físico y jugando lesionado en algunas ocasiones, ya que es un profesional al que le duele no estar dentro de la cancha.

Con total honestidad, Burdisso explica los motivos por los cuales considera que es un referente esmeralda en la actualidad y se siente cómodo con todo lo que ha encontrado en León.

Después de año y medio vistiendo los colores de La Fiera, se siente cada vez más encariñado con esta playera y mantiene la ilusión de lograr títulos con León, más aún por lo cerca que se ha quedado en las temporadas más recientes.

Para el inicio de este Clausura 2017, Guillermo Burdisso quiere un triunfo ante Pachuca, considerando que existen cuentas pendientes desde la semifinal que disputaron, donde para el argentino hubo cosas raras que incidieron en el resultado.

Finalmente, Burdisso aseguró que uno de los motivos principales que tiene para seguir en León es que cuando viste la playera, siempre hay una exigencia de ganar y siempre pelear por cosas importantes, títulos y buen futbol.

¿Cómo llega León a este nuevo torneo?

“Hemos hecho una pretemporada corta pero intensa, en la que se dio mucho hincapié al balón. Hemos hecho amistosos en forma progresiva en cantidad de minutos, y hemos ido de más o menos, a mejor y creo que estamos en buen momento más haya de que haya algunas ausencias importantes que nos han ayudado mucho, hay jugadores que los pueden suplir de muy buena forma”.

En lo personal ¿Cómo te sientes con León y cuales son los objetivos personales?

“Estoy contento de iniciar este campeonato, ya es el cuarto torneo, estoy contento de lo que se hizo pero la verdad siempre veo hacía adelante, lo que podemos lograr, viendo hacia adelante y no de quedarse en el recuerdo de lo que se perdió, este equipo tiene mucha hambre de gloria, van tres torneos que nos quedamos en Liguilla, injustamente que nos quedamos afuera, queremos llegar de nuevo y mejorar todo lo que se hizo”.

¿Le has tomado el mismo cariño a la playera de León que a la de Boca Juniors o los equipos que amas?

“La verdad es que ya visto esta playera desde hace un año y medio, uno empieza a tomar cariño a estos colores, a esta afición y la gente que día a día lo hace sentir a uno cómodo, como si estuviera en casa, también cuando entra uno a la cancha trata de responder a todos los que confiaron en uno, así que tratamos, no solo yo, sino todos los argentinos que están aquí, hacernos sentir más allá de que a veces no salgan las cosas, dejar nuestra marca en la cancha con el sacrificio”.

¿Qué es lo más te gusta de estar en León?

“La verdad es que he encontrado muy buen grupo de trabajo, gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros me lo han hecho muy fácil, he tenido la chance de jugar mucho y la verdad se disfruta mucho, no solo en los partidos sino en el día a día, venir a entrenar por más que lo hace uno serio y profesionalmente, disfrutas estar con los compañeros y les agradezco a ellos de poder estar aquí hoy y disfrutarlo”.

¿León es un equipo para quedarse o mantenerse para toda tu carrera?

“Desde que llegó uno, pues la idea era jugar y ver cómo se siente, ahora después de año y medio de estar aquí me siento muy cómodo, mi intención es seguir mucho tiempo más, aún más cuando el equipo aspira a cosas importantes, no es que estés peleando un descenso o no pelees por nada, cuando te pones la playera de León, sabes que tienes que ganar porque hay que entrar a Liguilla, hay objetivos, mi intención aquí es seguir jugando y a largo plazo seguir en León cuanto más pueda,la verdad que uno no quiere ser un estorbo, no quiero estar cómodo sin jugar pero mientras el cuerpo me dé, quiero seguir en León”.

¿Sientes que seas un referente del equipo?

“Me siento importante en el equipo digamos, por la cantidad de partidos, por la posición digo, la defensa central es un poco la base del equipo y bueno, nos tocó con Diego (Novaretti) uno de los mejores defensas centrales de México, tener un buen nivel y ayudar al equipo con lo más diferente que era defendiendo, pero también ayudando a hacer goles que es importante, entonces creo que en esa posición siempre se necesita tener líderes para ayudar a los demás, para enseñar a los más jóvenes, la verdad sí me lo siento y espero siempre ser de ayuda”.

¿Cómo evitar que León tenga un mal comienzo esta temporada?

“Tenemos que tomar de enseñanza el mal inicio del torneo pasado que casi nos cuesta caro porque estuvimos a punto de quedar fuera de Liguilla, no pueden quedar puntos en el camino porque después te cuesta, queremos empezar ganando y confirmar con lo que estamos haciendo que es nuestro juego, que contagia a la gente y queremos estar a la altura.

¿El León contra Pachuca tiene un sabor diferente para ti?

“Se siente que los partidos son a matar o morir, casi como en otros partidos que sientes que hay algo más que tres puntos en juego, además creo que está todavía lo de la semifinal en la que injustamente por fallos dudosos hemos quedado fuera y nadie ha dicho nada, nos duele en eso y vamos a pensar en ganar, hacer nuestro juego y sacarnos la espinita , no es revancha ni nada, pero sí queremos ganar para comenzar con el pie derecho”.