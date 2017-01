ASTERISCOS ***OTRA MARCHA

***OTRA MARCHA



La Coordinadora Popular Leonesa convocó a otra marcha pacífica contra el aumento al pasaje. La invitación es para el domingo 15 de enero a las 16:00 horas del Parque Hidalgo a Plaza Principal.



***SIN DIÁLOGO



Esta agrupación acusa en redes sociales que el Gobierno Municipal no ha querido escucharlos. Es la segunda protesta a la que este organismo convoca; la otra fue el lunes pasado, pero aún no hay diálogo.



***A DEMANDAR



También convocan a firmar una demanda de amparo indirecto colectivo en contra del aumento mañana 8 de enero a las 5 de la tarde en la Plaza Principal. La última cita para firmar será en la marcha del 15.

*** DEFENSA AL AUMENTO



Desde el 1 de enero el Municipio difunde un spot de casi 3 minutos para persuadir de que el Sistema Integrado de Transporte vale lo que cuesta, que el incremento de la tarifa es justo y necesario. Les recuerda a los leoneses que en los 90´s, antes del nuevo sistema, el servicio dejaba mucho que desear.



* MEJOR SERVICIO



El Gobierno presume que el SIT renueva constantemente unidades, que de los 800 mil viajes diarios el 85% pueden hacer con un solo pago y más de 200 mil viajes son trasbordos con una sola tarifa. Dicen se puede recorrer 25 kilómetros, más que entre Salamanca e Irapuato que vale 27 pesos el viaje. Y recuerdan el alza al combustible, el mantenimiento y las unidades que hoy valen cuatro veces más.



* LAS PROMESAS



Anuncian que habrá dos nuevas rutas exprés de Santa Rita y de Plaza Mayor a Puerta Milenio, y que la cuarta etapa incluye integrar mediante rutas suburbanas a comunidades rurales de zona sur y oriente. Remata conque los concesionarios deben cumplir horarios y frecuencias porque una auditoría ciudadana supervisará de manera permanente los compromisos y los sancionará sino lo hacen.



* CONTRA-ATAQUE



El PRI León respondió ayer también con otro video en redes enfocado a cuestionar que la gratuidad a los adultos mayores, que se pactó sin restricciones en abril 2014 en el Gobierno PRI-Verde, ahora se limite únicamente para las personas más vulnerables, y eso que fue un compromiso de la campaña. Califican como “brutal” el incremento de hasta 30% en tarjeta general, de 7.30 pesos a 9.50 pesos.



* LAS IRONÍAS



El promocional tricolor señala que el Alcalde “irónicamente llegó acompañado de un Ayuntamiento plagado de empresarios de la tercera edad, nadie imaginaría que serían ellos mismos los que traicionarían a su propia generación”. Resumen que el Gobierno refleja un alejamiento social.

* EN SU RINCÓN



El dirigente de los transportistas, Daniel Villaseñor, explica aquí y allá sus argumentos para el alza. El bloque opositor de regidores: Sergio Contreras (PVEM), Norma López y Salvador Ramírez (PRI), anuncia que pedirán la próxima semana en Ayuntamiento reconsiderar el incremento, lo que se advierte no pasará; el Cabildo panista hace mutis y el alcalde Héctor López ofrece un diálogo que aún no llega.



* A LO IMPORTANTE



La convocatoria a una próxima marcha para el día 15 da tiempo para calmar los ánimos y reflexionar. Aunque la tarifa no esté a negociación, como dice la autoridad, hay otros temas para la mesa: por ejemplo el esquema de gratuidad a adultos mayores, la auditoría ciudadana al SIT que no se ha explicado, la propuesta de los empresarios de crear un Consejo Ciudadano de Movilidad, etc, etc, etc.

*** 2017 Y LA AUSTERIDAD



El gobernador Márquez ya se había tardado pero regresó de las vacaciones para mandar un mensaje de que son tiempos de austeridad ante el golpe del ‘gasolinazo’ de Año Nuevo. Quiso enviar una señal de que el Gobierno del Estado está preocupado y ocupado en optimizar el gasto público en el 2017.



* APRETAR EL CINTURÓN



La realidad es que mucho de lo que comunicó Márquez la noche del jueves y la mañana de ayer, no es tema nuevo, son programas de gobierno que ya están contemplados en el presupuesto de egresos, otras más de las acciones específicas apenas se irán delineando para anunciarlas en los siguientes días. El propósito fue que todos entiendan que hay que hacer un mayor esfuerzo por “apretarse el cinturón”.



* A DAR EJEMPLO



El Poder Judicial ya respondió ayer por la tarde que ya tiene presupuestado un recorte en gastos operativos, el Congreso del Estado todavía no se pronuncia sobre qué otro esfuerzo puede hacer. Y lo mismo se espera de los 46 ayuntamientos que, aunque ya cuando aprobaron sus presupuestos estaban advertidos del complicado 2017, el ‘gasolinazo’ que se oficializó a fin de año impacta más el gasto.



* DICHO AL HECHO



Márquez ofreció un largo ‘speech’ de cuidar la inversión social, empujar la obra pública y el campo. Ese dicho para traducirlo en hechos tendrá que presentar una propuesta de modificación del Presupuesto de Egresos 2017 al Congreso del Estado pues en la realidad la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario tiene para este año un 3.4% menos, 772 millones; y la de Obra Pública 19% menos, mil 658 millones.



* MEDIDAS CONCRETAS



De lo más contundente de la información fue el anuncio del secretario de Finanzas, Nacho Martín, de no incremento salarial a los funcionarios de niveles 13 ó 14 (todavía lo están revisando) para arriba. Habrá una reducción de 50% en viáticos y la telefonía celular la pagarán los propios funcionarios. No sabemos cuánto sume en monto esas medidas pero, más que eso, se trata de mostrar empatía social.



* ATERRIZAR PROGRAMAS



Lo que sigue es que Márquez y su equipo aterricen algunas de los anuncios al aire de ayer. Por ejemplo se mencionó un nuevo programa de crédito para la exportación, becas de movilidad estudiantil, el impulso al mercado interno a través de la “Marca Guanajuato” y la tarjeta de ayuda a adultos mayores.

Salamanca y su Plan de Apoyo a la Economía

El alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz, salió ayer, acompañado de dirigentes de Cámaras, Colegios y Asociaciones, a anunciar lo que llamó un Plan de Estrategia de Apoyo a la Economía.



Destacó el anuncio de que no habrá aumento a las tarifas del transporte público.



Ofreció descuentos más amplios en recargos a impuestos, apoyar una campaña de “ven y compra en el comercio local”, y que los funcionarios de primer nivel paguen la gasolina del vehículo que tengan asignado y el servicio de telefonía celular. Con eso pretenden ahorrar $500 mil el primer trimestre.