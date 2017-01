Epifanía del señor

P. ALBERTO RAMÍREZ MOZQUEDA Publicada el

La Navidad es la fiesta del amor, del recogimiento, de la unión de todos los hombres, representados en los más pequeños, los más indefensos y los más incomprendidos: los pastores, que no tomaban parte en las celebraciones litúrgicas de su pueblo, pero que fueron los primeros que pudieron acercarse al divino Niño para adorarlo, cercano al corazón de su madre.



Ellos no vieron más que eso, una madre cerca de su hijo, al que atendía solícita, cerca también de su padre adoptivo. Y los ángeles que se sumaban al coro de los que alababan la majestad de Dios en aquella criatura tan especial.



Todo era tranquilidad, alegría, gozo y regocijo, pero sobre todo una tranquilidad que era precisamente el distintivo de la criatura que era el Salvador, el Dios con nosotros, el Emmanuel que daría la paz a todos los hombres de buena voluntad.



Pero la fiesta de la Epifanía, es todo lo contrario. Hay que decir de entrada que esta fiesta es la de los pueblos orientales, como Navidad es la fiesta de los occidentales, pero una y otra fiestas, se complementan, para dejarnos cerca del que quiere dar la paz y el pan para todos los hombres, sobre todo para aquellos que después de veinte siglos, siguen esperando poder sentarse a la mesa, y disfrutar el pan para cada día.



La epifanía, no estuvo exenta de desasosiego, de intranquilidad y sobresalto, pues aquellos magos, misteriosos, venidos de lejanas tierras, buscaban al rey de los judíos, pero no al poderoso, al potentado sino al pequeño, al recién nacido, al que necesita el sostén y el cuidado de una madre joven.



Hay también la presencia de un rey cruel, que no se tienta el corazón, cuando se trata de sostener su reinado, aunque sea en la ingratitud, en la violencia y en la maldad y en el engaño.



Los magos no se ajustan a la maldad del poderoso, ellos tienen otra estrella, otro sustento y otra alegría que nada ni nadie les quitaría, si habían venido de lejos a postrarse ante el recién nacido para darle los dones de su amor y de su cariño.



La misma estrella que les había guiado, después del sobresalto de no encontrar explicación para su búsqueda, nuevamente brilló para ellos hasta dejarles cerca del Niño y de su Madre.



Hoy nosotros necesitamos esa estrella, es el mismo Jesús, es el Salvador y es el que puede sostener la vida y el amor de tantos hombres que de otra manera estarían perdidos en la vida.



Necesitamos a Jesús, porque la maldad ha crecido en nuestro mundo hasta situaciones escandalosas, pero hemos llegado a sentir que precisamente es Cristo el enviado, el que puede dar la paz y la alegría que aún no llega a nuestro mundo.



Es hoy el día de abrir tu corazón a la gracia de Dios, abandonando para siempre todo deseo de venganza, de rivalidad y desconfianza. Que la Estrella de Cristo guíe toda nuestra vida al comienzo de este año que el Señor nos concede comenzar.

