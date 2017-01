“No mirar el prietito en el arroz” 

LETICIA LÓPEZ DE MOJICA Publicada el

Es bien conocido el dicho que dice: “nunca falta el prietito en el arroz” y se refiere al hecho, de que cuando esperamos que todo salga a pedir de boca en alguna circunstancia o suceso de nuestra vida, con frecuencia surge un “detalle negativo” que nos provoca malestar o incomodidad.



Recuerdo hace dos años cuando se casó una sobrina: su boda fue esperada y planeada con mucha alegría por su familia. La fiesta sería en un jardín precioso, propiedad de un afamado hotel, con esas carpas bonitas y elegantes que se que se usan hoy en día. Todo parecía perfecto, nadie esperaba que minutos antes de la boda cayera un chubasco y con el peso del agua se averiaron los toldos, además de que el jardín quedó inundado. A última hora y con urgencia la fiesta cambió de lugar y se acondicionó el mobiliario en el comedor del hotel.



Aunque un poquito apretados y sin mucho espacio para la pista de baile, todos disfrutamos y gozamos de la cena, la música y la convivencia familiar; excepto aquellos que fijaron su atención en el “prietito del arroz” y se amargaron la velada renegando por la lluvia y porque las cosas no salieron como esperaban, tal vez porque en el ir y venir se les mojaron sus zapatos nuevos o porque a más de alguna se le estropeó un poco el peinado.



En situaciones especiales o de la vida diaria, siempre habrá algo que no nos guste o nos moleste, puede ser algo que hacen o dicen los demás, o algo que hago o digo yo misma, o pueden ser eventos naturales que no está en nuestras manos controlar.



Seguramente todos hemos pasado por experiencias similares. No dejemos que los contratiempos nos impidan disfrutar de lo realmente importante y valioso. La vida no es perfecta, siempre habrá una lluvia inesperada, un guiso pasado de sal, una llanta ponchada antes de una cita importante, un comentario imprudente o inoportuno, un regalo no deseado, un proyecto que se cancela …



Un buen propósito para este año que recién comienza podría ser disfrutar y valorar las cosas importantes de nuestra vida y no centrar nuestra atención en pequeñeces, que muchas veces con el paso del tiempo llegan a convertirse en anécdotas que enmarcan los acontecimientos de nuestra vida y otras pierden importancia y se esfuman como el viento.

Colaboradora del clubdelapluma@hotmail.com