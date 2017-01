Preocupa a Nuncio pobreza

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola, señaló ayer que le asombra la desigualdad que existe en México.



En la clausura de la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden de los Frailes Dominicos en la Basílica de Guadalupe, el Embajador del Vaticano en el País, advirtió que hay mucha pobreza en México.



“Yo soy recién llegado a México, pero una de las cosas que me han impresionado es ver, entre muchas cosas muy admirables que hay en México, ver las grandes desigualdades que hay”, indicó en la homilía de la misa que celebró.



Recordó que antes de ser enviado a México, fue Nuncio Apostólico en la República Centroafricana y en Chad, donde existe una pobreza generalizada.



“Aquí no se puede decir esto, es un País que por muchos lados es muy desarrollado, pero cuántos pobres hay todavía”, expresó Coppola. “No es posible, no es posible”.



Consideró que la situación es una vergüenza y que el hecho de que haya muchos pobres es culpa de la sociedad mexicana.



“Somos una familia, una familia con hermanos muy ricos y muy pobres”.



Llamó a recordar el mandato del Papa Francisco de ir a las “periferias existenciales”, donde están lo más necesitados.



En la ceremonia, reportó la Basílica, se oró porque el Papa Francisco siga siendo pastor de misericordia; porque la Orden de Predicadores cumpla el sueño de Santo Domingo: formar comunidades apostólicas, y por la paz en México y que todos los mexicanos se comprometan a luchar por una vida más justa.