Videgaray está de vuelta… como aprendiz

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Artífice de las condiciones económicas actuales, de las reformas estructurales energética, hacendaria y financiera, de los recortes presupuestales, así como del endeudamiento que ya es similar al adquirido previo a la crisis de 1994-1995, Luis Videgaray Caso regresó al Gabinete Federal.



En septiembre pasado, Videgaray fue señalado como el artífice de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el entonces candidato republicano Donald Trump en la residencia oficial Los Pinos, uno de los episodios más costosos para la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, que hasta agosto contaba sólo con 28% de aprobación popular, según diversas encuestadoras.



El informe presidencial, que se entrega cada 1 de septiembre -antaño conocido como “el día del presidente”-, se vio disminuido por la cobertura dedicada al encuentro de Peña Nieto con el magnate estadunidense, cuyo discurso de odio hacia los mexicanos era ampliamente comentado en el País, sobre todo por la tibieza de las respuestas presidenciales.



El efecto fue tal que, dos meses después -cuando el periódico El Universal y la encuestadora Buendía & Laredo levantaron otra encuesta y publicaron los resultados el 20 de noviembre-, la desaprobación a Peña Nieto era de 75%; el tercer factor de rechazo se debía precisamente a la reunión con Trump, para entonces presidente electo de Estados Unidos.



Tras la visita del republicano, el 31 de agosto, no pasó ni una semana cuando Videgaray quedó fuera del gabinete en el que figuró hasta entonces como el personaje más influyente de la administración peñanietista. Desde el día del encuentro hasta el 7 de septiembre, cuando se anunció su “renuncia”, las filtraciones apuntaban a él como el promotor de la visita de Trump y por haber dejado al margen al cuerpo diplomático y a la propia canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien se enteró del encuentro hasta el final.



El 8 de septiembre, Trump escribió en su cuenta de Twitter: “México ha perdido a un brillante secretario de Hacienda y a un hombre maravilloso que, sé, era altamente respetado por el presidente Enrique Peña Nieto”.



Y, en un segundo mensaje, añadió: “Con Luis (Videgaray), México y los Estados Unidos hubieran hecho tratos maravillosos, donde ambos, México y EU, se hubieran beneficiado”.



Durante dos meses, Videgaray quedó fuera de toda cobertura periodística, hasta que el 8 de noviembre el magnate estadunidense ganó los comicios presidenciales. A partir de entonces se empezó a hablar de su regreso.



Cuando menos en los periódicos El Financiero y Milenio y en la revista Expansión hubo articulistas que comentaron sobre una supuesta relación de Videgaray con Jared Kushner -yerno de Trump, pues está casado con Ivanka-, un acaudalado desarrollador inmobiliario a quien se considera clave en la construcción de la candidatura del republicano y se le perfila como mano derecha en la administración que inicia el próximo viernes 20.



La versión es más o menos coincidente: un amigo mutuo de Wall Street habría gestionado la comunicación entre Kushner y Videgaray, que resultó en el encuentro Trump-Peña Nieto que le costó el cargo a Videgaray.



A dichas versiones se sumaron otros columnistas, quienes en los últimos meses de 2016 comentaron sobre el inminente regreso de Videgaray al gobierno, dadas las expresiones elogiosas de Trump al defenestrado secretario y a la importancia que tiene la relación México-Estados Unidos, dado el antimexicanismo del republicano.



Los nombramientos del miércoles 4



La entrada en vigor de los nuevos precios de los combustibles detonaron las protestas. Durante la primera semana del año las expresiones de inconformidad se extendieron prácticamente en todo el País. El miércoles 4, el presidente dio un mensaje a medios de comunicación desde la residencia oficial.



Como la agenda presidencial no explicitó el motivo, algunos comunicadores adelantaron desde la noche del martes 3 que Videgaray asumiría la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que Ruiz Massieu ocuparía la Secretaría de Cultura, acéfala desde el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa en diciembre pasado. El miércoles 4 por la mañana empezó a mencionares a María Cristina García Cepeda para ese cargo.



Por la calle Molino del Rey, un camino interno del bosque de Chapultepec reservado al personal de la casa presidencial, hay un pasillo austero que conduce a los salones en los que el mandatario en turno suele encabezar eventos de mediana o poca concurrencia.



El lugar es invocación del pasado, no por su decoración y acabados que son relativamente modernos, sino por los nombres de cada estancia. Al llegar al vestíbulo a la derecha se ubica el salón Manuel Ávila Camacho; a la izquierda, el Adolfo López Mateos, de este salón, en el extremo contrario a la puerta de acceso, parte un andador que lleva a los jardines y desemboca en la casa Miguel Alemán.



Ahí estaban Videgaray Caso, García Cepeda y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el miércoles 4. Llegaron antes de mediodía, cuando Peña Nieto anunció los nombramientos.



Casi media hora antes, la canciller Ruiz Massieu llegó a Los Pinos, pero no ingresó a la residencia oficial. Ante el desfile de reporteros que llegaban a cubrir el acto, ella evitó el contacto visual. Permaneció de pie en el vestíbulo, muy cerca de la puerta del salón Manuel Ávila Camacho, acompañada por una asistente.



Cuando Peña Nieto va a anunciar cambios en su gabinete convoca a los medios, pero en las invitaciones no dice los motivos. Así lo hizo el 27 de agosto del 2015, poco antes de rendir su tercer informe de gobierno, cuando hizo el ajuste más grande en el gabinete. Ese día, Emilio Chuayffet Chemor salió de la Secretaría de Educación Pública; Enrique Martínez y Martínez dejó la de Agricultura; Jesús Murillo Karam, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Juan José Guerra Abud, la de Medio Ambiente. Excepto este último, ninguno de los salientes estuvo en el evento.



En su mensaje del miércoles 4, Peña Nieto aludió de manera improvisada al aumento en el precio de las gasolinas; una medida dolorosa, pero necesaria, dijo. El jueves 5 por la noche, en su mensaje de Año Nuevo, retomó el asunto. Esa medida, insistió, se debe al retiro del subsidio, al alza en los precios internacionales del petróleo, e hizo una convocatoria a la unidad nacional.



A lo atropellado del discurso del miércoles 4 se sumó el olvido del rol que desempeñaba ahí Osorio Chong, por lo que Peña Nieto tuvo que regresar para informar que el secretario de Gobernación se encargaría de dar posesión a Videgaray y a García Cepeda.



Y fue justo durante la entrega-recepción en la cancillería donde se exhibió a Ruiz Massieu de manera inusual, pues el evento se transmitió por televisión. En él se observó a Ruiz Massieu conteniendo el llanto.