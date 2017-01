Caer en las redes

MIGUEL BARRAGÁN TORROELLA Publicada el

A mí tampoco me gusta el gasolinazo pero un análisis mínimamente realista nos muestra el alza mundial en el precio del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar. El 60 por ciento de las gasolinas que se consumen en el País se compran en Estados Unidos. Se acabó la época en que papá gobierno subsidiaba los combustibles. Esta es la realidadd.



A nadie le gusta, pero debemos entender. Solo en el mundo ficticio de la oposición, cabe suponer que la gasolina puede mantener su precio para la felicidad de los automovilistas, a costa de otros recursos que son indispensables. Que el aumento repercutirá en el costo de la vida es inevitable. El gobierno no lo supo decir, ni a tiempo ni bien, pero eso no justifica las barbaridades que se están perpetrando en nombre de la protesta contra el gasolinazo.



Por cierto, no hay que olvidar que el alza, que es considerable, no es mayor a otras que hemos tenido y tampoco es única. Desde enero de 2008 a enero de 2013, varios incremento de entre 7 y 11 pesos por litro en promedio. En diciembre de 2014 el aumento de las gasolinas fue de 30% y ahora con la liberación pasamos de un promedio de 13.95 pesos por litro a 15.93 pesos por litro en enero.



El mayor infortunio de esta administración pasa por su deficiente comunicación y su deplorable cálculo político. Así han transcurrido estos años, y el efecto acumulado de esta ausencia de temple nos depara un final de sexenio por lo menos bastante complejo. Eso lo saben sus opositores y algunos de ellos, los más radicalizados, están decididos a sacar el mayor provecho de esta desventaja gubernamental.



Puede ser, pero el uso masivo de las redes se dio para generar el rechazo al gobierno y hasta por diversión de algunos irresponsables. La policía cibernética detectó en León 22 cuentas apócrifas y en la Ciudad de México 485, en las que se convocaba a saqueos o a generar temor. Como esta: “Ya saben que cuando uno trabaja en el gobierno, la información llega”, dice la voz de una mujer en un mensaje de WhatsApp. “Tenemos fuertes rumores de un inminente golpe de Estado. Por favor, no salgan tarde, no se alejen de sus casas, estos días la cosa se va a poner muy fea”. Avisos como este y otros sobre supuestos saqueos o hashtags como #SaqueaUnWalmart inundaron las redes. Las redes sociales se han convertido en un peligro que hay que tomar en cuenta. Ya no solo es diversión.