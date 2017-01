Encrucijada (II)

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

“No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones”.

Stephen Covey

En mis tiempos como director de una conocida preparatoria de la ciudad, me topé con Pepe, un alumno que tenía una prodigiosa habilidad para conectar con la gente, siempre de formas inusuales. Citaré sólo una de las anécdotas, porque el espacio resultaría insuficiente para narrar todas sus patoaventuras.

El chamaco solía pararse frente al estacionamiento de la institución a aguardar pacientemente que llegara la chica que le gustaba a bordo de su automóvil. Ella acomodaba su nave y, presurosa, se dirigía a su salón de clases.

Entonces, el malandrín tomaba una pequeña piedra y, sigilosamente como un gato acechando a su presa, se dirigía al espejo lateral del coche y quebraba ligeramente el cristal. Luego, con sangre más que fría, sacaba una tarjeta de su bolsillo y escribía:

Fue un lamentable accidente. Con mucho gusto estoy en la mejor disposición de reparar el daño, cueste lo que cueste. Te ruego que me digas si podemos vernos en la cafetería de la escuela para corregir esta terrible falta. Mi teléfono es…”.

El resto es historia. Ya se imaginarán que el vivales causaba una honda primera impresión en la dama, por su “honestidad” y “caballerosidad”, cualidades tan raras en este planeta. Ya frente a dos preparados de fruta, el chamaco tenía varios minutos para conquistar a la dama con su labia y “encanto”. Como suele suceder, su ardid, repetido varias veces con singular éxito, paulatinamente fue difundido en el bajo mundo del centro escolar. Inmediatamente pulularon imitadores, la mayoría bastante burdos.

Contra lo que pudiera pensarse, cuando lo atrapamos, no le apliqué la sanción que podía esperarse. El escuincle tenía un talento muy mal encaminado, así que lo nombré “coordinador plenipotenciario de vigilancia del estacionamiento”, cargo que depositaba en sus hombros la responsabilidad de prevenir, evitar e incluso asumir la autoría de cualquier daño a los vehículos durante los tiempos en que no había clases. Aunado a lo anterior, Pepe se acogió a mi programa silvestre de testigos protegidos (sic), y aceptó colaborar con las autoridades para brindar información valiosa que ayudó a frenar comportamientos ilícitos entre los estudiantes. Cuando lo interrogué, ratifiqué el gran carisma que poseía y me confesó el móvil de su corta carrera delictiva: - “Como no soy atractivo tuve que hallar la manera de parecerlo”.

A veces sentimos que no le agradamos a nadie. Eso nos lleva a comportarnos cumpliendo las expectativas de los otros, sacrificando, en parte, la autenticidad y no viviendo la realidad. Para muchos jóvenes, resulta una encrucijada decidir si se pasarán la vida siendo como el mundo quiere que sean o, por contraparte, siendo ellos mismos, con todo el desafío y dolor que esto represente.

Luego de una pausa necesaria para cargar batería, volvemos a esta columna para compartirte algunas ideas que podrán serte de utilidad a la hora de relacionarte con los demás:

1. Aunque los medios de comunicación te vendan la idea, la atracción no sucede por circunstancias externas, sino por lo que sucede en tu interior. Las personas que percibimos como interesantes no pasan tanto tiempo construyendo una apariencia, sino cultivando una conexión consigo mismos. Creciendo desde adentro. “Cierro mis ojos para ver”, exclamaba el pintor Paul Gauguin, una hermosa y certera frase que nos conviene recitar cada vez que andamos en búsqueda de la verdad. Llegar a conocerse no es fácil ni rápido. Puedes empezar describiendo quién eres, qué buscas y qué cosas son las importantes para ti.





2. Aprende a quererte. Para atraer a los demás, desarrolla amor propio. Cuando la gente percibe que tú te sientes bien contigo mismo, buscará estar cerca de ti, para sentirse igual.





3. Antes de averiguar qué es atractivo para los demás, encuentra qué es atractivo para ti. Cuando dejamos de pretender ser lo que otros quieren que seamos, nos liberamos.

(Continuará)