Expediente 313

Llegó el día tan esperado. Joel y Roxana unían sus vidas con la bendición de Dios. Toda la familia estaba presente, felices de que se lograse el sueño de toda pareja enamorada. Ángel, a pesar de que aún estaba en recuperación, asistió felizmente por ver a su prima hermana casarse y se sentía muy orgulloso de que se uniera con un gran doctor que al igual que ella, podrían hacer grandes proyectos en el área de la salud.

Lorenzo abrazó a su hija después de contraer nupcias. A la salida de la iglesia, platicó con los ya ahora esposos.

–Hija, sé que no estás del todo orgullosa de lo que he hecho estos últimos años, pero quiero decirte que la vida me ha enseñado que no sólo por tener el poder del conocimiento, debo de aprovecharme de los demás. Aprendí que ese poder si lo uso para bien, puedo hacer maravillas, sólo está en uno tomar esa decisión. Desgraciadamente me llegó el aprendizaje hasta esta edad, pero doy gracias porque al fin y al cabo me ha llegado.

Lorenzo terminó con un 'Te amo' para su hija y la abrazó. Roxana correspondió el abrazo sin pensar en el pasado. Abrazaba al hombre que hoy era su padre.

En cuanto a Joel, sólo contemplaba lo sucedido. Para él, aún no era el momento de abrazar con orgullo a su ahora suegro. Las personas por más benévolas que seamos, en nuestro interior puede permanecer un lugar para el rencor, pero el trabajo de perdonar es como un curso en el cual es necesario tomarlo para graduarte en el curso de la vida.

Elena estaba jubilosa por ver a su ahijado pleno y feliz. El señor destino y Rosa Tapia su hermana, desde el cielo la habían ayudado a que sucedieran las cosas.

Todo era armonía en la fiesta. Celebraban al amor. Los novios bailaron el vals con sus respectivos padres. Pasaron las horas, el vino se acabó, la música cesó, los invitados se despedían. Los novios ya estaban exhaustos de bailar, se sentaron un momento.

–¿Aún no has perdonado a mi padre verdad? -Preguntó la doctora Roxana a Joel.

–A ti no te puedo mentir amor. Puedes verlo en mi actitud. Aún no puedo. Esto me llevará tiempo y para serte sincero, no estoy seguro de que llegue.

Roxana ya no quiso remover las heridas en ese día tan especial. Sólo lo abrazó.

En eso llegó Norma, la mamá de Roxana, preguntando por Ángel y Lorenzo. Desde hace algunas horas ya nadie los había visto. Buscaron en toda la casa. Los padres de Ángel que vivían en otra ciudad, no habían asistido a la boda de su sobrina por causas de fuerza mayor. Norma les marcó por teléfono para saber alguna razón de Ángel y Lorenzo, pero era inútil, no respondían. Al día siguiente todo seguía igual. No tenían ninguna información sobre el paradero de ninguno de los dos. Ya se habían comunicado con amigos allegados, colegas, vecinos etc. Seguía sin haber respuesta. Los recién casados retrasaron su vuelo. No podían irse de luna de miel sin saber qué sucedía con ellos. Tal y como prometieron ante Dios “En las buenas y en las malas”.

Pasaron un par de horas. Todos se encontraban en la sala, en eso llegoó Laura la señora del aseo. Al realizar la limpieza como siempre en la oficina de Pablo Lorenzo, encontró en su escritorio un sobre dirigido a Joel. Laura se los entregó. Todos estaban desconcertados del porqué estaba dirigido a Joel y no a su esposa Norma.

El recién casado tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leerlo en voz alta a petición de todos.

“Joel, hijo, aunque lo dudes, te quiero, tengo años de conocerte y en esos años me presentaste tu corazón. Un corazón noble y con el sueño de ayudar a todo el que pasa por tu camino. Y a dejar una huella positiva, no una cicatriz en el alma. No sé si has escuchado la frase que dice: 'Es más fácil hacer llorar que hacer reír'. Muchas veces se nos facilita hacer daño a alguien que dejar la huella positiva. Tal vez por eso hay tan pocos comediantes que te roben el alma con una carcajada. Me voy con mi sobrino Ángel a un lugar donde lo pueden rehabilitar como él lo necesita. Sólo con la responsabilidad podré minimizar mi culpa. Los padres de Ángel están de acuerdo. Hija, disfruta estos momentos en tu vida, son únicos. Vuelve de tu luna de miel con muchas energías ya que a tu regreso, serás el brazo derecho del futuro director del seguro social. El éxito es mejor si estás con la pareja adecuada. Así es Joel. Renuncié a mi puesto de director. El lunes comienzas a hacer tus sueños realidad. Te espera mucho trabajo por hacer.

Y tu Norma, no te preocupes por mí que yo estaré en un proceso que hará que nuestro amor se magnifique. Te amo. Nos veremos en el momento en que lo quiera el señor destino”.

Dos años más tarde…

Esta historia continuará.