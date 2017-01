CARLOS ARCE MACÍAS Publicada el

El petróleo no es tuyo, es lo primero que debes de saber antes de leer estas líneas. Si eso crees, te han engañado.



El esquema monopólico, establecido en 1938 por el general Cárdenas, resultaba insostenible para empatar con una economía moderna en nuestro país al inicio del siglo XXI . El cambio de modelo se hacía necesario, ya que las distorsiones en el mercado, las enormes cargas laborales y la corrupción galopante, habían hecho de Pemex su morada.



El gran reto era avanzar en el establecimiento de un arquetipo de mercado abierto, con la concurrencia del mayor número de jugadores posibles, en donde la competencia, vigilada siempre por un regulador exigente, originara ventajas para el consumidor.



Ese consumidor que era el elemento olvidado del monopolio. No existiendo opción para los ciudadanos de comprar gasolina en otra parte que no fuese la empresa estatal, quedaban sujetos a su dictadura comercial. Pemex no reconocía autoridad alguna sobre sí, ya se tratara de la Secretaría de Energía, de la Procuraduría del Medio Ambiente o del Consumidor. Hacían su santa voluntad, aún cuando los intereses de la empresa estatal no coincidieran con los del país.



Para distribuir la gasolina a lo largo del territorio nacional, se implementó un esquema de concesiones otorgadas a políticos de viejo cuño, por favores prestados al régimen priísta. Se les garantizaba así la distribución exclusiva de hidrocarburos en algún pueblo, parte de una ciudad o cruce carretero. Negocio redondo para los herederos del régimen revolucionario.



Sin embargo el modelo político-económico, resultó insuficiente a finales del siglo XX, en donde las viejas familias, dueñas de los expendios de combustible, no aceptaban nuevos negocios del ramo que les compitieran. Sin mayor inversión, deseaban mantener el status quo, en un país en pleno desarrollo. La dinámica económica se les vino encima, y se necesitó pactar un nuevo modelo basado en franquicias, las cuales podían ser compradas, teóricamente, por cualquier inversionista que cumpliera con las reglas establecidas. De esa forma, el número de estaciones de servicio pasó de poco más de 3,000 en 1990 a más de 12,000 en 2015.



Pero el milagro petrolero en que se basaba todo el modelo ha terminado. La fuente extraordinaria que fue Cantarel, se ha agotado, y el petróleo que México está extrayendo es muy pesado, especialmente el Ku-Maloob-Zaap, y el país no cuenta con la cantidad de crudos ligeros, tipo Maya o Istmo, para poder procesar en las refinerías mexicanas las naftas que se necesitan, ante el incremento del consumo nacional.



México importa el 67% de su gasolina. Desde Deer Park, una refinería propiedad de Pemex y Shell, en Houston, Texas, o bien Valero, uno de los refinadores gigantes de combustibles, satisfacemos parte de nuestros requerimientos. El resto lo compramos en el mercado mundial, especialmente Arabia, China, India y Singapur y lo transportamos en una flota de 40 o 50 grandes tanqueros, fletados por Pemex Internacional, por cierto, esta es una empresa fuera del control y fiscalización del propio Pemex. El destino nos alcanzó.