Se busca Jefe de Policía

Cero y van tres



El año comenzó con novedades en San Francisco del Rincón, algunos pensarían que buenas noticias y habrá quien diga lo contrario con respecto a la renuncia de Samuel Ugalde García como director de Seguridad Ciudadana.



Aunque las autoridades se enteraron de esta renuncia desde el día 30 de diciembre, fue hasta el 3 de enero cuando se hizo oficial, y que también se informó a los integrantes del Ayuntamiento. Lo curioso es que algunos mostraron asombro, y otros simplemente pareciera que ya lo veían venir.



¿Será que la razón son los resultados obtenidos?, sobre todo tomando en cuenta que en su momento a Moisés Herrera, el exdirector de Seguridad, se le sumaron 12 ejecuciones en sólo 6 meses, lo que fue una molestia para las autoridades, sobre todo para el alcalde Ysmael López García.



Porque la mayoría de los francorrinconenses recuerdan las promesas, y enfatizo, promesas, de mayor seguridad, estrategia que se instrumentaría desde la creación de una Secretaría de Seguridad Pública en San Francisco del Rincón.



Pues hasta la fecha, nada de nada; por el contrario, el renglón de la seguridad sigue siendo una piedra en el zapato, y ahora a la renuncia de Samuel Ugalde le anteceden 21 homicidios.



Ugalde García se fue y como dicen, ni adiós dijo. El argumento oficial fueron motivos personales y profesionales, aunque las lenguas viperinas señalan que hubo incompatibilidad de caracteres con el alcalde, pero finalmente sólo especulaciones.



A Samuel ya se le observó por Irapuato intentar quedar en el equipo de lo que también el alcalde fresero, Ricardo Ortiz, pretende diseñar como una Secretaría de Seguridad Pública. Algo así como el modelo León donde es una misma área trabaja la Policía Municipal, Prevención del Delito, Tránsito, Protección Civil, C4, Oficiales Calificadores, entre otras.



Y las especulaciones siguen, pues resulta que se espera que en un lapso de menos de 30 días se dé a conocer el nombre del nuevo Director de Seguridad, que ojalá el tercero sea el bueno y no tengamos que decir en unos meses más que no hay cuarto o quinto malo.

Salen a las calles



Las manifestaciones llegaron a los Pueblos del Rincón, concentradas más en San Francisco.



No sólo por el tema del “gasolinazo”, que por decirlo de alguna manera es la ‘gota que derramó el vaso’ del hartazgo de la ciudadanía, quienes mencionaron como parte de su lista de inconformidades la inseguridad que se vive en el municipio, y el hecho de que se quiere tapar el sol con un dedo.



Pues resulta que mientras en seguridad no se hace mención de robos, la gente se queja de la cantidad de delitos de este tipo que ocurren todos los días. Aunque ahora el dedo que trata de tapar ese sol se escuda en lo que llama la falta de interés de la población por denunciar.



Y sin olvidar el tema del “gasolinazo” algunos ciudadanos se han armado de valor para manifestarse en contra de los aumentos que esto ha generado. “Mexicanos con Dignidad” hicieron patente su inconformidad de manera pacífica, y como ellos mismos mencionan, con apego a la ley.



Pero no son los únicos, han surgido otros grupos que también han elevado la voz.

Fiesta en Purísima



Estuvieron de fiesta en Purísima del Rincón con la celebración del 414 Aniversario de Fundación de la Ciudad, que año con año se convierte en un evento importante para la ciudadanía, que dicho sea de paso, es fiel participante de este tipo de festejos.



Para la ocasión se confirmó la asistencia del gobernador Miguel Márquez Márquez, quien no podía faltar a la fiesta de la ciudad que lo vio nacer.



Y después de los Honores a la Bandera dieron paso al tradicional desfile con la participación de varias autoridades, instituciones, dependencias e invitados.



El festejo calmó un poco la amargura de la denuncia que se presentó en contra de unos elementos de Seguridad de Purísima que fueron señalados por abuso de autoridad y daños, en contra de una familia en la zona Centro.



El caso sigue en investigación, no se ha determinado la responsabilidad de ninguna de las partes involucradas, aunque los tres jóvenes lesionados ya quedaron a disposición del Ministerio Público.

Coctel explosivo



El 2017 comenzó con un coctel explosivo de molestia social en México, Guanajuato y León.



La noticia del “gasolinazo” la confirmó la Secretaría de Hacienda el 27 de diciembre. El duro golpe se informó justo después de sufrir con días críticos para el abasto del combustible en varias ciudades.



Desde enero la Magna cuesta 15% más, la Premium 20.5% más y el diesel 17.2%.



Y, antes de la Navidad, en sesión de Ayuntamiento la tarde del 22 de diciembre, se aprobó por mayoría un ajuste a las tarifas del transporte público en León, que implican un incremento del 22% en efectivo, de 9 a 11 pesos; de 30% en tarjeta general, $7.30 a $9.50; y de 13.5% en preferencial, de $3.70 a $4.20.



Después vienen las noticias de aumento en la electricidad, el gas LP, y otros producto y servicios.



A eso aderece el ajuste de los salarios que a lo mucho alcanzan la inflación anual que dicen fue del 3% en 2016, y el ‘platillo’ salpicado diario con las noticias de corrupción en todos los niveles de Gobierno.



A ésta de por sí ya delicada mezcla de golpes contundentes al bolsillo de las familias y las empresas, hay que sumarle que en en el país, pero como pocas veces en Guanajuato y en León, la creciente ola de violencia e inseguridad tiene también contra la pared a la autoridad Federal, Estatal y a las municipales.



Ese clima de desánimo y de enojo social encuentra salidas en una olla de presión, y llegan las protestas.



Por eso el comprensible grito en cada marcha de “el pueblo se cansa, de tanta pin... transa”.



En un hecho inédito en la historia reciente de León no hubo día de la semana sin una de ellas, y en su mayoría integradas por auténticos trabajadores, madres de familia, estudiantes, que fueron a gritar su molestia por el alza al transporte. Aunque algunos delincuentes aprovecharon eso para hacer disturbios que nada tenían que ver con el motivo de las protestas y por los que los transportistas ya denunciaron.



También en el estado, en protesta por el “gasolinazo”, un día sí y oto también transportistas bloquearon la carretera federal 57 a la altura de San José Iturbide, el viernes las Fuerzas de Seguridad del Estado impidieron la toma de la caseta de cuota de la Silao-Guanajuato, y hubo marchas en varios municipios.



Ya lo que vino después nada tiene que ver con las legítimas protestas sociales. El intento por saquear la tienda Walmart Torres Landa y vandalizar el banco Santander de esa plaza. Y luego lo peor, la psicosis virtual que mató el comercio de León en plenas compras de Día de Reyes.



Por cierto, en ese último tema deberá aclararse la actuación de la Policía Municipal que durante la marcha pacífica del jueves pidió a los comerciantes cerrar sus locales como prevención, los comerciantes se dieron cuenta al paso de la protesta que no era para tanto y levantaron sus cortinas.



Lo que pasó después en el mismo Centro y otras zonas comerciales, que hizo que varios cerraran sus negocios, es tema que el procurador, Carlos Zamarripa, deberá aclarar quién y cómo fue que se generó.