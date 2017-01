Un derecho elemental

JOSÉ MA. FONSECA ROMERO Publicada el

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, cada vez que se viola alguno de estos códigos de convivencia entre naciones, hay vencedores y vencidos. Sin embargo, hoy nuestra civilización infringe sistemáticamente un derecho que, aunque no aparece como tal en el texto, sí lo es para los seres humanos, la calidad del aire que respiramos. Un atentando a los ciudadanos que no responde a riqueza, raza o religión. China, una de las mayores potencias del mundo, afronta un reto mayor que avanzar en las desigualdades sociales o la falta de libertades, combatir la nube atmosférica que cubre el país, que deja cada año cerca de un millón de muertes.



Sin soluciones fáciles



Una situación que se repite en todas las grandes urbes del planeta y que no tiene una solución sencilla, ya que las medidas ponen en jaque nuestro actual modo de vivir. Recientemente los gobiernos de varias ciudades como París, Madrid o Barcelona han creado una iniciativa en change.org contra la industria del automóvil, principal causante de este problema. Los líderes locales critican además que la Unión Europea sancione a los ayuntamientos la mala gestión del aire al mismo tiempo que permite que los fabricantes de coches puedan infringir los límites de emisiones.



La atmósfera está compuesta por una serie de gases cuyas proporciones son constantes, como el nitrógeno o el oxígeno. Pero existen otros que puede variar su concentración.



Un caso es el dióxido de carbono, cuyo aumento está generando el cambio climático. Otros son el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno o el monóxido de carbono. Estos últimos producen los fenómenos de contaminación. Los gases contaminantes pueden tener un origen natural o antropogénico. Por ejemplo, el dióxido de azufre procede de erupciones volcánicas o de determinadas industrias. Pero el único responsable de la contaminación del aire es la actividad humana, concretamente el tráfico rodado en las ciudades.



Las consecuencias para la salud son muchas y diversas. La contaminación causa enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio como neumonía o bronquitis. También provoca tos, cansancio, falta de aliento, irritación en la nariz, los ojos y la garganta.



Algunos como el monóxido de carbono, después de inhalarlo se combina con la hemoglobina de la sangre e impide que el oxígeno entre en el organismo. En Europa ya estamos cerca del medio millón de muertos cada año. Esa cifra se eleva hasta los siete millones en todo el planeta.



Un futuro más cálido, húmedo y seco



La conferencia sobre cambio climático de París ha servido, sobre todo, para desterrar definitivamente el escepticismo. Ya nadie duda de que el calentamiento global es un hecho. Los efectos son demasiado visibles y los datos contundentes. El pasado febrero ha marcado un nuevo registro histórico, con un aumento de 1.35 grados respecto a la media normal del mes. Un anticipo del que seguramente acabará siendo el año más cálido desde que se toman registros.



Ser consciente de un problema siempre es el primer paso para superarlo. Pero en la cuestión del clima quizás sea demasiado tarde y ahora debamos pensar en cómo adaptarnos. Cada 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología, para sensibilizar a la población mundial sobre determinados objetivos medioambientales. Pero, este año la OMM nos ofrece un baño de realidad, recuerda que el futuro será inevitablemente más cálido, seco y húmedo. En muchos casos los seres humanos tendrán que huir, como ya lo hicieron en el pasado.