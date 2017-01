Artículo 39 (y dos posdatas)

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | OPINIÓN Publicada el

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos dice textualmente en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

41 palabras solamente, pero en ellas están todo el contenido del poder del pueblo. En este artículo dice claramente que la Soberanía Nacional reside en el pueblo. No en el gobierno, el cual, obviamente, es transitorio. Y que todo poder público dimana (o procede) del pueblo y se INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ÉSTE. Lo cual no está sucediendo desde hace varias décadas, ya que el beneficio ha sido para los gobernantes y amigos de estos, pero no para el pueblo. Todos sabemos y vemos con indignación, como entran antes del cargo y como salen después forrados de dinero todos los gobernantes, prácticamente sin excepción. El poder público lo usan para su beneficio personal y no como dice la Constitución, para beneficio del pueblo, por lo que se pervierte y desvirtúa totalmente la función para la cual se instituyó el gobierno. Y por este simple, pero gravísimo hecho, pierde la función de ser el gobierno y por lo mismo, el pueblo tiene, en todo tiempo, “EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO”. Y la palabra inalienable significa que no se puede enajenar o pasar o transmitir ese derecho ciudadano a otra persona. Que es intrínseco, legítimo e intransmisible a otra persona.

Creo que los ciudadanos ya llegamos a un nivel de hartazgo, en donde ya no creemos en nuestro gobernantes, de cualquier nivel, poder o partido político. Creo que llegó la hora de las candidaturas ciudadanas y se podrá decir que los candidatos ciudadanos también pueden fallar, pues sí, pero al darnos cuenta de ello, los ciudadanos, de inmediato los podemos quitar. El pueblo pone y el pueblo quita. Debemos hacer una revolución de ideas, de metodologías, de imposición de valores morales. Los sueldos de los funcionarios públicos no deben sobrepasar ciertos límites. Son criminales los sueldos que se ganan los ministros de la Corte de más de medio millón de pesos mensuales y todos en general. Los legisladores, los funcionarios federales, estatales y municipales, en fin, todo el aparato burocrático corrupto que impera en nuestro país.

LA CORRUPCIÓN DEBE SER ELIMINADA DE ORIGEN EN NUESTRO PAÍS. No podemos seguir siendo el país más corrupto del mundo. Esta nación debe transformarse en un país más justo, en donde los gobernantes realmente trabajen por el bien común. Que haya justicia social, se eleve el nivel de vida y que los gobernantes sean los verdaderos mandatarios del pueblo y que hagan lo que dice este y no sus opresores, como sucede actualmente.

De veras que cada vez que habla Peña Nieto la riega. Irrita lo que dice y hace. (Incluyendo la designación como canciller de Luis Videgaray.) Ahora resulta, después de haber escuchado su discurso del pasado jueves, que le debemos agradecer por incrementar el costo de la gasolina. Que viene el desastre de México “si no se aumenta el costo de la gasolina”. Y luego pregunta “¿Qué hubieran hecho ustedes?”. Pobre tipo, anda perdido. Se pueden hacer mil cosas en lugar de haber hecho esa barbaridad de incrementar el insumo más inflacionario que está produciendo un aumento generalizado de todos los productos de la canasta básica. En primer lugar, eliminar la mitad de los zánganos trabajadores petroleros de un sindicato corrupto en donde ganan muy altos sueldos y la mitad de ellos no desempeñan ningún trabajo o tienen un bajo o nulo rendimiento productivo. Con esto hay un ahorro de más de 100 mil millones de pesos anuales.

Según eso, esperan recaudar con este incremento a la gasolina 258 mil millones de pesos al año. La mitad de esto se puede juntar o incluso más con un plan de austeridad en todas las dependencias federales, sobre todo en el gasto corriente. El ahorro sería mayor, si realmente se apretaran el cinturón todas las dependencias federales. Estamos hablando de gastos suntuarios como pagos de escoltas, de constantes viajes en helicópteros y aviones privados, en exceso de personal, en corrupción de compras ya que en todas las dependencias se llevan los directivos hasta un 100% de “mordida” por sobreprecio. En ocasiones es más. Mire, estimado lector, solamente en reservas en el banco de México hay guardado más de 170 mil millones de dólares, si se requieren 250 mil millones de pesos y no se quiere hacer lo anteriormente mencionado, que se debería hacer como primera prioridad, con 12 mil millones de dólares que se sacaran de reservas, con esto, no se pasaría el costo de la corrupción del gobierno, al pueblo.

Otra de las estúpidas “razones” de Peña Nieto para hacer este aumento es que según él se liberan los precios de la gasolina. Pues la mitad de la gasolina se compra a Estados Unidos y allá está a un poco más de 11 pesos el litro, entonces aquí debería venderse por muy cara, en 12 pesos el litro. Pero lo que pasa es que cerca de 6 pesos cobra el gobierno federal de impuesto, por litro a la gasolina. Este es un país petrolero y la gasolina es cara. Otra “razón” de Peña para este aumento es que dice que aún así está bajo el precio de la gasolina en relación a otros países, si pero en donde ganan 10, 15 o 20 veces más que aquí.

Las manifestaciones con orden y paz, son un derecho legítimo del pueblo. Se debe y puede, echar para abajo este injusto incremento.

POSDATA UNO. Mis Estimados lectores, dos domingos, el 25 y el primero, no tuve mi colaboración dominical, por los descansos obligatorios de nuestro querido periódico am. Felicidades por estas fiestas pasadas, Navidad, año nuevo y Reyes.

POSDATA DOS.- En febrero el gobierno peñista tiene la malvada intensión de volver a subir la gasolina, y luego habrá incrementos semanarios. Por eso es imperativo echar abajo este incremento y no permitir los de febrero. El pueblo es el patrón, el gobierno el empleado. El patrón es el que manda, no el empleado. Recuérdenlo.

