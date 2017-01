Trump, tipo de cambio y otros

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

No cabe duda que Donald Trump, está decidido a cancelar empleos en México, llevándolos nuevamente a los Estados Unidos y provocando de paso una emigración o deportación de connacionales, que residen especialmente en el vecino país del norte. Le funcionó perfectamente en el caso de FORD, pues esta empresa canceló su planta que ya tenía por establecer, en la ciudad de Sn. Luis Potosí, en donde iba a invertir 1,700 millones de dólares y crear en nuestro país 2,500 empleos. No está tomando en cuenta Trump, que se está inmiscuyendo en las políticas empresariales, pues si la empresa tomó en cuenta entre varios factores, lo barato de la mano de obra de nuestro país, es porque seguramente está considerando el costo final de los autos para su comercialización.

Me imagino las múltiples actividades emprendidas tanto por los ejecutivos de esa marca, como por el Gobierno del Estado que implican muchas cosas, entre otras el terreno donde se iba a instalar la planta, que ahora ha sido cancelada por la presión directa que ejerció el Presidente electo de los Estados Unidos, aún antes de entrar en funciones, lo que hará el próximo 20 de Enero de este año. No se sabe finalmente las repercusiones económicas que tendrá en nuestro país y tampoco se sabe quién pagará los daños correspondientes, pues entre otras cosas ya se habían asignado muchas hectáreas con servicios respecto al terreno por parte del Gobierno de Sn. Luis Potosí y otro tipo de inversiones que no han sido cuantificadas. También ha influido de manera directa en la cotización del peso frente al dólar, el cual alcanza en estos días arriba de los 21 pesos por cada dólar, valiendo la pena analizar un poco más este último fenómeno. Como todo en esta vida, tiene aspectos negativos y positivos, de acuerdo a la versión del periódico El Economista de estos días. Como aspectos negativos, se puede destacar que el paquete económico se aprobó un tipo de cambio de 18.62 pesos por dólar y es evidente que dicha meta ha quedado muy atrás respecto a las predicciones, generando un impacto en las finanzas públicas y especialmente en la deuda, pues la misma va a crecer de manera significativa, según el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, cuyas siglas son CIEP. Se espera que el tipo de cambio se ubique a fines del presente año de 2017, entre 23 y 24 pesos por dólar. Uno de los factores que influyó, fue la cancelación de la planta FORD, pues la inversión era muy significativa y ahora Trump amenaza inclusive a la General Motors que fabrica autos en nuestro estado, con un gran impuesto, que no sabemos si tendrá efecto o no. Uno de los aspectos negativos del aumento del tipo de cambio, es que el gobierno federal, pretende es fijar el saldo histórico de los requerimientos financieros cuyas siglas son SHRF en poco más de 50% del PIB, estando incluida principalmente la deuda pública en los requerimientos financieros mencionados, lo que será muy difícil lograrlo, sobre todo porque se esperaba una apreciación del peso frente al dólar y ha sucedido exactamente lo contrario. El lado positivo de la depreciación del peso, está en la exportación del petróleo, pues el gobierno obtendrá mayores recursos de los previstos, si el tipo de cambio se mantiene al alza como es de preverse, así como en el aumento del precio de la gasolina, estimando que se podrá sostener el superávit primario esperado como país, tomando en cuenta las razones anotadas, que es del 0.4% del PIB. Sin embargo, el gobierno también es un gran importador de gasolina, siendo esta una de las razones que arguye el gobierno para justificar el gasolinazo, que no lo acabamos de digerir. Son más los aspectos negativos que los positivos desde mi punto de vista. Lo que no está tomando en cuenta debidamente Trump, es qué a su país, también le quita competitividad, y lo que anotaba el ex presidente Calderón, quien mencionó que a medida que se cancelen empleos en Mexico por sus políticas discriminatorias y proteccionistas, en esa medida crecerán los ilegales en los Estados Unidos, lo que puede tener mucho de razón, si se medita sobre ello. Finalmente crece el rumor de que se está utilizando como distractor de la opinión pública por parte del gobierno y los medios de comunicación, de acuerdo a la teoría del pánico, el vandalismo que se ha dado en los últimos días en contra de las tiendas departamentales, lo que es de todos conocido. Finalmente, ya no creemos en nada ni en nadie, pues contra lo afirmado por el presidente de la república, ha aumentado entre otras cosas la gasolina que tiene repercusión en todos los ámbitos, aunque la secretaría de hacienda afirme lo contrario.