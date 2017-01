Comparte nuevo poster de “La Bella y la Bestia”

La actriz británica Emma Watson compartió un póster nuevo de su próxima película “La Bella y la Bestia”, la cual protagonizará.



La versión de imagen real contará con el trabajo de Emma Watson, reconocida por su trabajo en la saga de “Harry Potter”; Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad e Ian McKellen, entre otros. La cinta será dirigida por Bill Condon.



"Nuevo póster de La Bella y la Bestia", escribió la actriz, quien etiquetó la cuenta de Twitter de la película.



La cuenta oficial de la película también publicó el póster con el texto "Sé nuestro invitado y ve una nueva imagen de la ‘La Bella y la Bestia’ esta noche de domingo durante los Globos de Oro".



En el nuevo póster se aprecia el nombre de la cinta en el centro y en la parte superior a Bella (Emma Watson) y Bestia (Dan Stevens). También se pueden ver los demás personajes de la película.



La ocasión anterior también Emma Watson compartió la imagen del póster donde se podían ver las siluetas de los protagonistas mientras bailaban.



Previamente también se han mostrado imágenes de los demás personajes, como la del candelabro "Lumiére" y el reloj "Din don".



La cinta será estrenada el 17 de marzo.

New poster for Beauty and the Beast! @beourguest pic.twitter.com/iE6YzVCKus