Los datos que tienes que saber sobre los Globos de Oro

Los Golden Globes 2017 ya están por iniciar, y las estrellas más grandes del cine y la televisión están listos para vivir una noche que no olvidarán jamás.

1. Fallon está listo para hacernos reír: Cuando la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció que la estrella de The Tonight Show estaría presentando, los fans de inmediato imaginaron una velada repleta de sorpresas. ¿Acaso estaban en lo correcto? ¡Definitivamente! "Este es el show de premiación más espontáneo y desinhibido de la televisión, y la comedia juguetona y encantadora lo hace el host ideal", dijo Robert Greenblatt, presiente de NBC Entertainment.

2. El dominio de La La Land: En definitiva una de las películas favoritas de esta noche es la protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone. Desde Mejor Actor y Mejor Actriz, a Mejor Director y Mejor Película: Musical o Comedia, este film lidera unas cuantas categorías. ¿Cuántos Globos se llevará a casa?

3. La gran apertura: Durante el día de prensa de los Golden Globes, Jimmy dijo que preparan un número especial de apertura repleto de estrellas. Incluso insinuó que podríamos ver a celebridades como Ryan Reynolds, Tina Fey, Justin Timberlake, Kit Harington y muchos más.

4. Las hijas de Sylvester Stallone brillarán: Esta año, por primera vez, los premios se lucirán presentando no a una, sino a tres Miss Golden Globes. Sistine Stallone, Scarlet Stallone y Sophia Stallone serán las encargadas de entregar los trofeos de esta noche. "Este será el mejor", Sistine dijo A E! News. "Absolutamente".

5. La racha ganadora de O.J. Simpson: Después de ganar cinco premios en los Emmys 2016, este domingo todos los ojos estarán sobre el elenco de The People v. O.J. Simpson: American Crime Story. Al mismo tiempo, la categoría dramática de la TV permanece a tope con candidatos de primera como The Crown, Game of Thrones, Stranger Things, This Is Us y Westwod. ¿Quién ganará?

6. Los gurús de la alfombra roja: Antes de que se entregue el primer premio de la noche, no hay mejor manera de iniciar la fiesta que con Live From The Red Carpet, donde Giuliana Rancic, Brad Goreski, Kristin Cavallari, Ross Mathews y, por supuesto, Ryan Seacrest, nos darán una mirada inicial de los invitados y sus mejores o peores atuendos.

7. La gran invitada de honor: La ganadora de ocho Golden Globes, Meryl Streep, será premiada con el Premio Cecil B. DeMille 2017 gracias a todas sus contribuciones con el mundo del entretenimiento. Desde su rol en The Devil Wears Prada y Julie & Julia, hasta The Iron Lady y Sophie's Choice, podremos dar un repaso especial por todos sus éxitos. Y después de 30 nominaciones a los Golden Globes, es muy claro que merece otro más.