Por juegos sexuales, ex reina de belleza mata a su esposo

El placer, la lujuria y el amor no siempre terminan con un final feliz, ese es el caso de la ex reina de belleza de Bulgaria, Anita Meyzer.



De acuerdo al portal People, Anita de 41 años y su cónyuge, Nikolai Dimov, practicaban “una noche salvaje de sexo” con sadomasoquismo, cuando la situación se salió de control.



El hombre de 40 años tuvo la fantasía de que le amarrara el cuello y las extremidades con unos lazos de plástico, Meyzer le dio gusto, pero su marido ya no pudo liberarse y murió asfixiado.



Cuando la policía llegó, la ex reina mintió, pues dijo que había salido de compras y a su regreso lo había encontrado sin vida; también intentó sobornar en vano a los agentes con 300 mil euros para que no ventilaran sus sesiones de sexo. Fue a dar a prisión.



People señala que en la corte, Anita pidió perdón y se mostró muy arrepentida: “Por los últimos 4 meses he estado encarcelada y preguntándome cómo me pudo suceder esto. Soy la causante de la muerte de la persona que más amo”, señaló.



La modelo fue declarada culpable de homicidio involuntario luego que se determinara que la estrangulación fue producto de la casualidad en una rutina de sexo. Deberá pasar de 3 a 4 años en prisión.