Salma publica foto al natural

EL UNIVERSAL Publicada el

La actriz mexicana Salma Hayek compartió en Instagram una fotografía en la que aparece sin maquillaje.



Fue la propia Salma quien señaló que la imagen tampoco fue retocada con algún filtro.



Usó la fotografía para mostrar su rostro previo al lunes.



“Esta es mi cara de "Ayy no! mañana es lunes" #nomakeup #nofilter”, escribió.



Con menos actividad en la red social por las vacaciones de fin de año, Salma apareció el pasado diciembre en el avance de la nueva película de Eugenio Derbez, “How to be a latin lover”.



También en diciembre dio de qué hablar con su escote en los British Fashion Awards.



En la red social suele compartir imágenes junto a sus mascotas y de su vida cotidiana, que incluye convivir con otros famosos.