Ya iniciaron los Globos de Oro

Después de mostrar un video musical que incluyó a varios nominados de la noche y de recibir el impulso de Justin Timberlake, Jimmy Fallon apareció en el escenario para iniciar la entrega de los Globos de Oro 2017.



Fallon destacó que en los Globos de Oro es de los pocos lugares "donde el país reconoce todavía el voto popular", en referencia a las elecciones en Estados Unidos.



Ryan Reynolds y Emma Stone presentaron el primer premio de la noche para Mejor Actor de Reparto, que ganó Aaron Taylor-Johnson por "Animales nocturnos", de Tom Ford.



Billy Bob Thornton ganó como Mejor actor en serie de televisión dramática por "Goliath".



La edición 74 de los galardones se realiza en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.



Jimmy Fallon es el conductor de la gala en la que también fungirán como presentadores de premios Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Sofía Vergara y Zoé Saldaña, entre otros, como el actor mexicano Diego Luna.



La cinta “La La Land”, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, es la máxima nominada de la noche, pues compite en siete categorías, mientras que la serie "The People v. O.J. Simpson" tiene cinco candidaturas.



Meryl Streep recibirá el premio “Cecil B. DeMille” a la trayectoria.



Gael García Bernal está nominado en la categoría de Mejor actor de serie de comedia o musical, por su trabajo en “Mozart in the Jungle”.



El actor mexicano ya ganó un Globo de Oro en esa categoría el año pasado.