Prevén perdidas por hasta $8 mil en comercios

Hasta 8 mil pesos calcularon comerciantes que perderán por el cierre de sus negocios durante este sábado 7 de enero, en la zona centro, luego de que la alarma de saqueos los obligará a cerrar sus cortinas.



Comerciantes de la calle Leandro Valle tuvieron que suspender actividades desde antes de las 2 de la tarde, en un día que es de los mejores para ventas y la afluencia de gente no sólo de la mancha urbana, sino de comunidades rurales y otros municipios.



“Pasaron diciendo que había gente manifestándose, que estaban haciendo actos vandálicos, nos dijeron que cerráramos porque venían para acá, ya para nosotros es pérdida de dinero, la gente se asustó y se fue, yo calculo que es una pérdida de unos 8 mil pesos, si nos dio temor porque hemos visto los saqueos en otras partes, nos tenemos que proteger”, confesó Rogelio Hernández, comerciante desde hace 30 años de la calle Leandro Valle.



Se defienden comerciantes



Más de mil 500 comerciantes de espacios públicos en el centro de la ciudad, tuvieron que cerrar sus negocios, informó el director de Mercados, Daniel León Morales.



Armados con tubos y palos, los comerciantes de la Plaza del Comercio y la Rinconada Castañeda, se dispusieron a defender sus negocios de saqueadores, en el primer cuadro de la ciudad.



Desde el medio día la alarma llegó a los comerciantes del centro histórico, generando psicosis y pánico entre la ciudadanía, dueños y trabajadores de comercios, quienes no dudaron en tener a la mano algo con qué defenderse.



Los locatarios de la Plaza del Comercio, y sus familiares, cerraron las cortinas del centro y tomaron tubos y varas de acero para defenderse, incluso para vigilar a los comerciantes de temporada que se encontraban desmontando sus locales temporales.



“Si vienen los malandros, les vamos a dar con todo, no nos vamos a dejar”, dijeron algunos de los comerciantes, quienes en grupos pequeños, vigilaban los alrededores de la Plaza del Comercio.



En la Rinconada Castañeda, si se concretaron agresiones, pues un grupo de personas ingreso con palos e instrumentos para golpear, al pasillo donde se encuentran los carritos de los comerciantes, enfrentándose con ellos, quienes buscaron defender sus pertenencias.



“No llegaron a vandalizar, por la oportuna intervención de las fuerzas del orden y por la autodefensa que están dando los compañeros, en la Plaza del Comercio todos están atentos, en el Mercado Hidalgo y también en la Rinconada, entendemos que hay un malestar pero no se puede protestar delinquiendo”, agregó el titular de Mercados.