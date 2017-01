Genera psicosis alarma de saqueo

REDACCIÓN Publicada el

“¡Ahí vienen los saqueadores!”, fue el grito que comenzó la psicosis en el Centro Histórico y la alarma que provocó que miles de negocios en toda la Ciudad decidieran bajar sus cortinas durante todo el sábado, para no ser víctimas del vandalismo.



Las caras de los irapuatenses y algunos comerciantes que permanecían afuera de sus negocios cerrados, era de incertidumbre, con una mezcla de nerviosismo, esperando en la calle Leandro Valle y preguntándose entre ellos si de verdad había saqueos.



Unos decían que en el Pasaje El Águila, un grupo de jóvenes corría por los negocios robando lo que alcanzaban a tomar con las manos durante su carrera dentro del espacio de comercio, otros decían que los manifestantes habían robado en Guerrero, pero lo único que reinaba era eso, la incertidumbre.



Surge alarma en el Centro Histórico



Alrededor del medio día de este 7 de enero, comerciantes de la avenida Guerrero, en el centro histórico, comenzaron a cerrar las puertas de sus negocios, el primer reporte que se recibió del pánico por el inicio de saqueos a comercios.



Así lo reportó el Secretario de Seguridad Pública, José de Jesús Félix Servín, quien indicó que luego del cierre de negocios en Guerrero, continúo la alerta en la calle Leandro Valle, también en el primer cuadro de la ciudad.



“Alguien pasa corriendo por Leandro Valle, mencionando que vienen ‘los vandalizadores’, con esa palabras, generando pánico y psicosis, cerraron los comerciantes inclusive en el Pasaje del Águila, que originó un caos porque precisamente había mucha gente que no la dejaban salir”, detalló.



El tema continúo en todo el centro, provocando el cierre de negocios, del Mercado Miguel Hidalgo, y de los centros comerciales de la zona, como la Plaza del Comercio Popular, Bodega Aurrera, Mercado Soriana y todos los comercios que se encuentran en estas calles centrícas.



“En el centro histórico estaba todo cerrado, se me acercaron unos comerciantes a preguntarme qué estaba pasando, yo simplemente les dije que había una serie de rumores, de chismes, de borregos, que gente irresponsable los estaba soltando y generaba psicosis”, agregó el funcionario.



Los trabajadores de los comercios se retiraban, algunos risueños porque podrían aprovechar el fin de semana, otros preocupados, porque ese día se los iban a descontar.



La psicosis continúo no sólo en el centro histórico, también en otros puntos de la ciudad, sobre todo por la información que circulaba en redes sociales, donde se comenzaron a filtrar las primeras fotos y vídeos de saqueos en tiendas comerciales, sobre todo al sur de la ciudad.



Los comerciantes confesaron tener miedo, muchos se montaron afuera de sus negocios o de los centros de comercio para evitar vandalismo, y perder sus inversiones.