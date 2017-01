Pide a ciudadanos no caer en provocaciones

JULIETA ORTIZ Publicada el

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda, llamó a la población irapuatense a no caer en provocaciones ni sumarse a actos delictivos que pudieran estar orquestados con anterioridad, pues así no se resolverán los incrementos a la gasolina.



Después de los saqueos y la psicosis colectiva que se vivió el pasado sábado en Irapuato, el Obispo indicó que existe la posibilidad de que los actos vandálicos estuvieran orquestados a propósito, lo cual no abona a los reclamos sociales que tienen un buen fin.



“No debemos caer en esas provocaciones, creo que el malestar por el gasolinazo es evidente, generalizado y es necesario manifestarlo, pero no con esas formas, que por otro lado, pueden estar manipulados, entonces nosotros mismos caeríamos en la manipulación y el desprestigio”, refirió.



Martínez Zepeda señaló que aunque los saqueos no estuvieran orquestados, no son formas de manifestación aceptables para cambiar la problemática económica que se vive en el país, y que lo que debe crecer es la organización civil antes que la violencia.



Destacó que el pueblo debe exigir al Gobierno y a los legisladores el cambio para que exista una alternativa en contra del gasolinazo, que paguen su propia gasolina y que no afecten a los mexicanos con “impuestos disfrazados”.



“Es el resultado de un malestar generalizado, tenemos derecho a manifestar nuestro malestar pero de formas más eficaces, menos riesgosas (...) la ética no justifica esas manifestaciones violentas para contrarrestar el malestar”, enfatizó.



Añadió que espera que las autoridades cumplen con darle “con todo el peso de la ley” a los delincuentes detenidos.