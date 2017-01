Bloqueo organizado

La Federal da chance 15 minutos



uien a principios de semana se puso a “organizar” el bloqueo de campesinos en la carretera federal 90 fue el coordinador de la Estación de Policía Federal en Irapuato, Adrián Chino Alcaráz.



La Fuerza Campesina Guanajuatense de la CNPA, con poco menos de 30 manifestantes lograron generar un bloqueo de media hora en esta carretera, producto de la inconformidad por el primer gasolinazo del 2017.



Chino Alcaráz se acercó a los campesinos previo al bloqueo para ponerse a sus órdenes e incluso les “permitió” cerrar la vía de circulación por 15 minutos, acuerdo que fue aceptado por los manifestantes.



El Coordinador de Policía Federal estuvo al pendiente de ambos carriles bloqueados, como si fuera él quien había convocado la marcha, e incluso se quedó al margen de las discusiones que tuvieron campesinos y conductores varados.



Como buen organizador, anunciaba “ya faltan 5 minutos”, que después se convirtieron en 15 minutos más que estuvo cerrada la circulación, para después pedir a los conductores que se subieran a sus carros y se alistaran para avanzar.



Terminado el relajo ocasionado por los altos precios de las gasolinas y el diesel, Chino Alcaráz se despidió sonriente de los campesinos, que a pesar de haber tenido un corto bloqueo, se fueron satisfechos.

Anda incitando



Quien anda incitando a la sociedad para que continúen las manifestaciones es la diputada federal del PAN Lorena Alfaro, que por el gasolinazo ve necesaria la presión social ante el PRI Gobierno.



Dice que sí, que los del PAN sí votaron a favor de las reformas estructurales pero que por la Fiscal no votaron, y que es ahí donde se marca el aumento de los impuestos a todos los rubros.



Pues bien, la Diputada dijo que si el pueblo no se une y es constante en el reclamo social, las manifestaciones no surtirán efecto, aunque desde el Gobierno Federal haya oídos sordos y mensajes que más que dar aliento desaniman.



Aunque ya habían hecho las propuestas de disminuir en 50% el IEPS sin suerte el año pasado, este año iniciaron con el lanzamiento de esta propuesta, que bajaría hasta 3 pesos el costo actual de la gasolina, pero que parece que, al igual que en 2016, se quedará estancada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ahora sí a trabajar



Luego de las manifestaciones que se realizaron en Salamanca, la mayoría orquestadas por los grupos radicales, estudiantes y algunos ciudadanos, y luego de ver el caos que se desató en todo el País con el aumento de la gasolina, el gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez lanzó un video a toda la población, donde prometió que los funcionarios de primer nivel pagarán su propia gasolina y sus propios gastos de telefonía, prometió becas y dar apoyos mediante programas sociales.



Lo mismo sucedió en Salamanca, el alcalde Antonio Arredondo Muñoz convocó a rueda de prensa para dar a conocer que estaban preocupados por la economía de los salmantinos y prometió lo mismo que el Gobernador, pero a nivel local; que los funcionarios de primer nivel pagarán el uso de sus teléfonos y su gasolina. Además prometió ayudar con programas sociales a la clase más vulnerable y revisar su propia nómina, pues es la primera vez que reconocen que en el Municipio hay demás gente trabajando.



Los de Morena y de otros partidos señalaron que esas medidas de “rescate a la economía de los salmantinos”, es el trabajo que deberían de hacer las autoridades desde que entraron al poder.

Aprovechan disturbios



Al ver que los ciudadanos culpan al PRI, y en especial a Enrique Peña Nieto por los sucesos que han ocurrido en el País, los panistas quieren aprovechar para hacer campaña, ya que cuentan que la orden de Ricardo Anaya fue que se repita en todo el País que ellos son la solución.



En Salamanca aunque se pronunció una planilla de unidad panista, ahorita es el momento de los “cocolazos”, pues mientras unos miembros del partido dicen que el PAN no aprobó el gasolinazo, ni la Reforma Fiscal y menos la Reforma Energética, en las listas de diputados que la aprobaron sí aparecen panistas de Guanajuato. Otros más manifiestan que el PAN está realizando medidas populistas, mismas que años antes rechazaron. Habrá que ver si es la oportunidad del PAN para salir de la oscuridad.

Márquez manda señal



Una cosa es cierta en todo este río revuelto: son tiempos obligados de austeridad en el gasto.



Y eso ya se sabía desde que el sector público aprobó sus presupuestos para este año, pero el “gasolinazo” anunciado a fin de año, aunque también era como “el lobo que ya venía”, no todos la terminaron de creer y en sus pronósticos no advirtieron el tamaño del impacto económico.



Por eso el gobernador Miguel Márquez regresó antes de tiempo a convocar a su gabinete y anunciar de emergencia algunas medidas que todavía no terminan por “cocinarse”, pero que había que adelantar como un mensaje al interior de su propio Gobierno, a los 46 ayuntamientos, y a los demás Poderes Públicos, de que son tiempos extraordinarios y hay que apretarse el cinturón mucho pero mucho más.



El anuncio de Márquez arrancó con promesas: más recursos para el campo y la obra pública. Lo que no dijo es que esas dos Secretarías fueron de las pocas que sufrieron en el presupuesto aprobado una reducción del gasto, la primera del 3.4% y la segunda de hasta un 19%. Si pretende darles más lo que falta es qué diga de dónde lo va a sacar, o a qué otra área habrá que recortarle para fortalecer esas dos.



Y más de una vez Márquez le dijo a su secretario de Finanzas, Nacho Martín Solís, sentado a su lado, que la instrucción es que el recurso fluya pronto, constante y sonante durante todo el año. Aunque para eso requerirá que el resto de su equipo, y los alcaldes, presenten proyectos viables en tiempo y forma.



No habrá aumentos para funcionarios de niveles 13 ó 14 (todavía no lo definen), es decir, para los que ganen más de 63 mil o 73 mil pesos brutos al mes, reducen 50% los viáticos y cero pesos a celulares.



El Gobernador también le dijo al Secretario que revise que otras plazas pueden compactarse, en Gobierno siempre queda la percepción de que hay algunos puestos administrativos que salen sobrando.



El secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero, presumió un decidido impulso a proyectos productivos que detonen la economía local, lo que no quedó claro es qué de lo que dijo son programas ya contemplados y cuáles serán instrumentados como acción anticrisis emergente. De entrada el presupuesto de esta Secretaría para el 2017 ya tiene un incremento del 14% respecto al año pasado.



A la señal del Gobernador le respondieron el Poder Judicial que comanda Miguel Valadez y el alcalde de Salamanca, Toño Arredondo, que sorprendió con medidas como no aumentar el transporte público.

Coctel explosivo



El 2017 comenzó con un coctel explosivo de molestia social en México, Guanajuato y León.



La noticia del “gasolinazo” la confirmó la Secretaría de Hacienda el 27 de diciembre. El duro golpe se informó justo después de sufrir con días críticos para el abasto del combustible en varias ciudades.



Desde enero la Magna cuesta 15% más, la Premium 20.5% más y el diesel 17.2%.



Y, antes de la Navidad, en sesión de Ayuntamiento la tarde del 22 de diciembre, se aprobó por mayoría un ajuste a las tarifas del transporte público en León, que implican un incremento del 22% en efectivo, de 9 a 11 pesos; de 30% en tarjeta general, $7.30 a $9.50; y de 13.5% en preferencial, de $3.70 a $4.20.



Después vienen las noticias de aumento en la electricidad, el gas LP, y otros producto y servicios.



A eso aderece el ajuste de los salarios que a lo mucho alcanzan la inflación anual que dicen fue del 3% en 2016, y el ‘platillo’ salpicado diario con las noticias de corrupción en todos los niveles de Gobierno. A ésta de por sí ya delicada mezcla de golpes contundentes al bolsillo de las familias y las empresas, hay que sumarle que en en el País, pero como pocas veces en Guanajuato y en León, la creciente ola de violencia e inseguridad tiene también contra la pared a la autoridad Federal, Estatal y a las municipales. Ese clima de desánimo y de enojo social encuentra salidas en una olla de presión, y llegan las protestas.



Por eso el comprensible grito en cada marcha de “el pueblo se cansa, de tanta pin... transa”.



En un hecho inédito en la historia reciente de León no hubo día de la semana sin una de ellas, y en su mayoría integradas por auténticos trabajadores, madres de familia, estudiantes, que fueron a gritar su molestia por el alza al transporte. Aunque algunos delincuentes aprovecharon eso para hacer disturbios que nada tenían que ver con el motivo de las protestas y por los que los transportistas ya denunciaron.



También en el estado, en protesta por el “gasolinazo”, un día sí y otro también transportistas bloquearon la carretera federal 57 a la altura de San José Iturbide, el viernes las Fuerzas de Seguridad del Estado impidieron la toma de la caseta de cuota de la Silao-Guanajuato, y hubo marchas en varios municipios. Ya lo que vino después nada tiene que ver con las legítimas protestas sociales. El intento por saquear la tienda Walmart Torres Landa la noche del miércoles y el vandalizar el banco Santander de esa plaza. Y luego lo peor, la psicosis virtual que mató el comercio de León en plenas compras de Día de Reyes.