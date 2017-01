Bueno, todos hacemos conjeturas

FRANCISCO EDUARDO MAC-SWINEY SALGADO Publicada el

Siempre he entendido que la globalización y los tratados de libre comercio son simples ondas de intereses creados y dirigidos por los grandes e inmisericordes capitales del orbe. Los ávidos inversionistas, con su poder económico y su insaciabilidad, arrastran sin moral a sus gobiernos correspondientes contra naciones avasallables. Y establecen, lo saben bien, un franco proceso de neocolonialismo sin batallas declaradas ni fronteras establecidas. Los procesos aquí, en la América del norte, se caracterizaron por la abusiva intromisión en nuestra patria de dineros migrantes en búsqueda de mejores rentabilidades y libertades de tráfico. En el mecanismo, la política norteamericana perdió su brújula y dejó escapar dólares y oportunidades de trabajo. Y del lado patrio, los políticos enloquecieron y pusieron en venta de garaje al país dejando en abandono y a su suerte al inversionista nacional. Ahora, Donald Trump quiere enderezar el rumbo, pero el asunto no lo tiene totalmente en sus manos pues donde él quiere meter la nariz sigue habiendo más aristas comerciales que políticas. Y hay que agregar que el tiempo perdido no se recupera con facilidad ni bajo los cánones de las proteccionistas y vetustas maneras de trabajar. Aparte, el dilema para nuestro México, con un gobierno nada más encomendero, sólo permite avizorar un desastre. Se ha apostado todo a la internación de inversiones nómadas e itinerantes y, en lontananza, se perciben carencias de recursos y universales mestizajes.



Lo que ocurre en los Estados Unidos es algo que en buena parte parece inédito. De, históricamente, utilizar los poderosos intereses financieros a sus gobiernos para conquistar espacios y mercados, Donald Trump lo piensa al revés: como político recién encumbrado desea que las empresas hagan lo que su gestión necesita. Con un espíritu como nacionalista, Tump, busca las glorias pasadas de la Unión Americana atropellando ahora las famosas “aldeas globales”, que tanto parecían fortalecer en el pretérito a la hegemonía gringa. Quizás las armadoras automotrices, como punta de lanza de su economía, deban mucho de su poder al gobierno después de la debacle en la que cayeron en fechas cercanas y recordables. De ser así, tendrán que aceptar los caprichos del candidato electo. Pero creo que a la larga la lucha tendrá que ser ganada por los que producen, no por los sátrapas del populismo y la especulación.



A nuestro país aún le falta sortear la crónica de aranceles anunciados para los productores asiáticos que se acomodaron produciendo en nuestro territorio. Entre ellos y el pensamiento de tump, habrá seguramente una épica batalla. Y a nosotros, los más afectados, todo nos agarrará como al chinito: nada más mirando.