Saquean tienda RadioShack de plaza San Roque

Hombres, niños y mujeres de la colonia 18 de Agosto, saquearon la tarde de ayer la tienda RadioShack del bulevar San Roque.



Esto, tras el rumor de que en todo el municipio iban a comenzar los saqueos a tiendas comerciales y supermercados.



Por ello, cerca de las 3 de la tarde de ayer, un grupo de más de 30 personas, llegaron a las instalaciones de la Plaza San Roque en donde primeramente pretendían abrir la tienda departamental Coppel.



Al no lograr su cometido, se dirigieron a la tienda Wal Mart en donde comenzaron a rondar la zona.



Debido a que la mayoría de los establecimientos son oficinas, se dirigieron hasta la tienda RadioShack, y al ver que no había vigilancia, con un carrito de supermercado quebraron los vidrios e ingresaron al establecimiento.



En cuanto lograron ingresar, se llevaron varias pantallas, bocinas y todo lo que tuvieran a la mano, dejando la tienda casi vacía.



Con todo lo hurtado, comenzaron a llevárselo en motocicletas, donde varios jóvenes incluso regresaban al negocio por más artículos.



Incluso, sin algún temor otras personas se enfilaban caminando sobre el bulevar San Roque hasta la calle Gobierno del Estado.



Luego del robo, llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal, así como de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y Ejército Mexicano quienes resguardaron la zona.



Cabe señalar que ante el robo, también los ladrones, saquearon una “isla” de dicha tienda comercial.



Sin embargo, el supermercado así como el cine seguía funcionando de manera normal.



Al no haber detenidos, elementos de la Policía Municipal, se quedaron resguardando la zona a fin en espera de las autoridades correspondientes.