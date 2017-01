REDACCIÓN Publicada el

“¡Ayúdenos!, ¡por favor ayúdenos!, ¡nos están robando!, ¡por piedad!, ¡pero a nosotros no nos hagan daño!, ¡por piedad, no!”, gritaba desesperada una de las empleadas de un Oxxo, al ver cuando unos 20 maleantes quebraban los vidrios del negocio de autoservicio para entrar y robar.



Alrededor de 100 pandilleros llegaron hasta el estacionamiento de Plaza Jacarandas, al poniente de la ciudad, a eso de las 6 de la tarde, con la intención de ingresar a la tienda Soriana a fin de saquearla. Trían palos, piedras y armas de fuego.



Pero al llegar, se concentraron en la avenida Jacarandas, al toparse de frente con el muro de elementos del Ejército, Policía Municipal, agentes ministeriales, de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, Policía Federal y Gendarmería.



Al no poder, entrara en desesperación y un grupo de 20 delincuentes se retiraron en camionetas pero al circular por la avenida San Pedro, se detuvieron frente a la Secundaria Técnica número 5 para bajar y correr hacia la tienda Oxxo en donde con palos quebraron los cristales e ingresaron.



Al ingresar, sacaron de todo: refrescos, papitas, dulces, galletas, producto electrónico, entre otra mercancía.



No conformes, retornaron para tratar de ingresar también a la Farmacia Guadalajara en donde los empleados alcanzaron a cerrar la tienda, pero trataron de abrirla al dañar las cortinas metálicas. De éstos hechos no hubo detenidos.