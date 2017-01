Condenan gasolinazo... y violencia

EL UNIVERSAL Publicada el

Atletas y ex dirigentes deportivos expresaron su indignación ante el encarecimiento de la gasolina en el país y coincidieron en que la violencia no es la forma correcta para protestar por el alza.



El ex futbolista Carlos Hermosillo pasó del enojo al lamento. “Es increíble que cada día sea más difícil vivir en un país en el que tenemos todo”, comentó.



El también ex titular de la Comisión Nacional del Deporte, reacciona con molestia ante los acontecimientos que se presentan por todo el territorio nacional.



“Me tocó y lo viví en carne propia regresando de la carretera. Lamentablemente pagamos los ciudadanos. No se gana al cerrar carreteras y obligar a la gente a esperar cuatro horas, no son acciones inteligentes ni congruentes”.



Hermosillo manifestó su solidaridad para quienes se manifiestan pacíficamente.



“Va a subir todo y la gente sigue teniendo más necesidades. Cada día es más difícil vivir en un país en el que tenemos todo. Estoy de acuerdo en todo con esa gente, pero no con violencia y agresión. Los deportistas creo que son un poco ajenos porque ganan bien”.



Vanessa Zambotti, judoca con más de dos décadas de trayectoria, consideró que el incremento afecta a los que menos tienen.



“Creo que perjudica a los que menos tienen, porque también sube la electricidad, la canasta básica, el transporte público. Lo preocupante es lo que está sucediento en muchas partes del país con los saqueos y la violencia. Opino que ante este tipo de situaciones el pueblo debe mantenerse unido.”



A la medallista panamericana no le afecta el incremento, pues la Conade otorga a los deportistas los vehículos para transportarse. Sin embargo, se solidariza.



“Aunque es muy triste lo que está pasando a consecuencia del alza, creo que también es una buena oportunidad para utilizar otros medios de transportes, como la bicicleta y así usar menos los coches”.



Alejandro Irarragorri, presidente del Club Santos Laguna, expuso de qué manera se verá afectado el país por el incremento.



“Es una situación que tiene muchas consecuencias, no sólo en el precio de la gasolina, sino en la inflación generalizada que traerá consigo en todo tipo de insumos, empezando por el tema de transportes, con todo lo relacionado a costos logísticos. Esto traerá una inflación que por muchos años hemos dejado de vivir en el país y que ahora será muy evidente”.



Preocupados por la situación que se vive en México por el incremento a la gasolina los jugadores de las Chivas decidieron dejar sus autos y trasladarse en bicicletas.



Tras entrenar en Verde Valle, jugadores como Oswaldo Alanís y Ángel Saldívar regresaron a sus casas a bordo de jacas de acero.



Hasta el director técnico de los campeones Tigres de futbol de la Primera División del futbol mexicano, Ricardo “Tuca” Ferretti, “se encendió”, por los efectos del gasolinazo cuando pagó al menos mil pesos por llenar el tanque de su automóvil, un deportivo Ferrari.



La reacción del estratega felino apareció en breve video que fue difundido en redes sociales, y donde el “Tuca” reclama al empleado de una gasolinera, sin que se entienda claramente lo que dice, al tiempo que un joven le pide: “di no al gasolinazo Tuca”. Adriana Díaz, Jorge Guzmán, Francisco Garza y David Carrizales