“Gasolinazo” y alza al transporte público



El 2017 comenzó con un coctel explosivo de molestia social en México, Guanajuato y León.



La noticia del “gasolinazo” la confirmó la Secretaría de Hacienda el 27 de diciembre. El duro golpe se informó justo después de sufrir con días críticos para el abasto del combustible en varias ciudades.



Desde enero la Magna cuesta 15% más, la Premium 20.5% más y el diesel 17.2%.



Y, antes de la Navidad, en sesión de Ayuntamiento la tarde del 22 de diciembre, se aprobó por mayoría un ajuste a las tarifas del transporte público en León, que implican un incremento del 22% en efectivo, de 9 a 11 pesos; de 30% en tarjeta general, $7.30 a $9.50; y de 13.5% en preferencial, de $3.70 a $4.20.



Después vienen las noticias de aumento en la electricidad, el gas LP, y otros producto y servicios.



A eso aderece el ajuste de los salarios de los trabajadores de a pie que a lo mucho alcanzan la inflación anual que dicen fue del 3% en 2016, y el ‘platillo’ salpicado diario con las noticias de corrupción en todos los niveles de Gobierno.



A ésta de por sí ya delicada mezcla de golpes contundentes al bolsillo de las familias y las empresas, hay que sumarle que en en el País, pero como pocas veces en Guanajuato y en León, la creciente ola de violencia e inseguridad tiene también contra la pared a la autoridad Federal, Estatal y a las municipales.



Ese clima de desánimo y de enojo social encuentra salidas en una olla de presión, y llegan las protestas.



Por eso el comprensible grito en cada marcha de “el pueblo se cansa, de tanta pin... transa”.



En un hecho inédito en la historia reciente de León no hubo día de la semana sin una de ellas, y en su mayoría integradas por auténticos trabajadores, madres de familia, estudiantes, que fueron a gritar su molestia por el alza al transporte. Aunque algunos delincuentes aprovecharon eso para hacer disturbios que nada tenían que ver con el motivo de las protestas y por los que los transportistas ya denunciaron.



También en el estado, en protesta por el “gasolinazo”, un día sí y oto también transportistas bloquearon la carretera federal 57 a la altura de San José Iturbide, el viernes las Fuerzas de Seguridad del Estado impidieron la toma de la caseta de cuota de la Silao-Guanajuato, y hubo marchas en varios municipios.



Ya lo que vino después nada tiene que ver con las legítimas protestas sociales. El intento por saquear la tienda Walmart Torres Landa la noche del miércoles y el vandalizar el banco Santander de esa plaza. Y luego lo peor, la psicosis virtual que mató el comercio de León en plenas compras de Día de Reyes.



Por cierto en ese último tema deberá aclararse la actuación de la Policía Municipal que durante la marcha pacífica del jueves pidió a los comerciantes cerrar sus locales como prevención, los comerciantes se dieron cuenta al paso de la protesta que no era para tanto y levantaron sus cortinas.



Lo que pasó después en el mismo Centro y otras zonas comerciales, que hizo que varios cerraran sus negocios, es tema que el procurador, Carlos Zamarripa, deberá aclarar quién y cómo fue que se generó.

¿No hay de otra?



En el “gasolinazo” la autoridad Federal, y en el incremento al transporte la Municipal, salen a explicar sus argumentos técnicos apelando a la comprensión ciudadana, “no había de otra, era necesario”, dicen.



Pero, ante una clase política tan desacreditada, ya las razones no son escuchadas, la gente está molesta. La mayoría no le cree al presidente Enrique Peña, al gobernador Miguel Márquez y al alcalde Héctor López.



En ambos, “gasolinazo” y “alza al transporte”, ya las autoridades dijeron que no hay marcha atrás, que los productos y servicios valen lo que valen y no se pueden subsidiar para tener costos “artificiales”.



En el caso del transporte el incremento tiene el respaldo también de los organismos como el Consejo Coordinador Empresarial de León, que comanda Gustavo Guraieb, y que acepta que no había de otra, pero que también exigen a la autoridad transparentar decisiones y conformar un Consejo Ciudadano de Movilidad que dé puntual seguimiento a todos los compromisos pactados en el acuerdo tarifario.



En el caso del “gasolinazo”, además de la inconformidad social, hay posturas empresariales, como la de Coparmex Nacional, que consideran que “existe un margen de maniobra para reducir el porcentaje de impuestos a los combustibles”, que representa el 37% del costo total del producto.



Pase lo que pase las protestas ordenadas obligan a los políticos a rendir cuentas, y eso es positivo.

Hora del diálogo



Ya que se calmaron un poco los ánimos de las agitadas aguas tempraneras del 2017, es tiempo del diálogo de las autoridades municipales con quienes se manifiestan por el incremento al transporte.



Integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (CLAMA), que comanda Ernesto Reyes, levantaron su ayuno y aceptan sentarse con el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez.



Con el resto de las organizaciones que han participado en las protestas no hay noticia de diálogo.



El alcalde Héctor López se dijo el miércoles abierto al diálogo siempre y que no hubiera desmanes. Los manifestaron le respondieron el jueves al mediodía con una protesta en orden y con claveles blancos.



La Coordinadora Popular Leonesa (que agrupa organizaciones como Ciudadanos Hartos, Déjame Plantado, Red Alebrije, FURA, etc.) ya convoca a una segunda marcha pacífica (ellos organizaron sólo una primera el lunes pasado) para el domingo 15 de enero a las 16:00 horas en el Parque Hidalgo.



También estarán hoy desde las 5 de la tarde en la Plaza Principal en recolecta de firmas de usuarios del transporte que quieran sumarse a una demanda de amparo en busca de revertir la tarifa.



En las protestas han participado activistas como Roberto Saucedo, Visente Hernández, Adolfo Enríquez, Ricardo Gómez, entre otros, todos han llamado al orden y condenado la violencia. En lo general los que han salido a la calle en este tema ni siquiera pertenecen a alguna organización formal.



Han puesto sobre la mesa un pliego petitorio que parte de echar atrás el incremento, pero también hay otras demandas, como la de regresar a la gratuidad general de los adultos mayores, crear un fondo de indemnización al usuario cuando falle el servicio y una comisión ciudadana de vigilancia a los acuerdos, o que los integrantes del Ayuntamiento hagan públicas sus declaraciones tres de tres (fiscal, patrimonial y de intereses).



Muy activo anda también en sus explicaciones el presidente de los transportistas, Daniel Villaseñor. Para ellos el tema es simple: el tipo de cambio y el alza al combustible obligan a un ajuste como ese.



Cada quien tienes sus razones, y aunque parezcan opuestas, siempre debe haber caminos al diálogo. Por ejemplo el esquema de gratuidad para adultos mayores puede ser un tema que se ponga en la mesa, la falta de reglamentación cuando se instrumentó en abril 2014 provocó abusos, sin duda, pero limitarlo a sólo a los más pobres parece una afrenta pues nunca fue una concesión a la miseria sino un “gracias” por su aporte de años a León. Limitar los viajes pero quitarle la ‘camisa de fuerza’ a este apoyo social, puede ser una vía.



Esas salidas es la chamba que le toca encabezar al alcalde Héctor López; el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez; el director de Movilidad, Luis Enrique Moreno; y a los integrantes de la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento: Luis Ernesto Ayala, Carlos Medina, Chuy Vázquez.

Tiempos de austeridad



Una cosa es cierta en todo este río revuelto: son tiempos obligados de austeridad en el gasto.



Y eso ya se sabía desde que el sector público aprobó sus presupuestos para este año, pero el “gasolinazo” anunciado a fin de año, aunque también era como “el lobo que ya venía”, no todos la terminaron de creer y en sus pronósticos no advirtieron el tamaño del impacto económico.



Por eso el gobernador Miguel Márquez regresó antes de tiempo a convocar a su gabinete y anunciar de emergencia algunas medidas que todavía no terminan por “cocinarse”, pero que había que adelantar como un mensaje al interior de su propio Gobierno, a los 46 ayuntamientos, y a los demás Poderes Públicos (Legislativo y Judicial), de que son tiempos extraordinarios y hay que apretarse el cinturón mucho pero mucho más.



El anuncio de Márquez arrancó con promesas: más recursos para el campo y la obra pública. Lo que no dijo es que esas dos Secretarías fueron de las pocas que sufrieron en el presupuesto aprobado una reducción, la primera del 3.4% y la segunda de hasta un 19%. Si pretende darles más lo que falta es qué diga de dónde lo va a sacar, o a qué otra área habrá que recortarle para fortalecer esas dos.



Y más de una vez Márquez le dijo a su secretario de Finanzas, Nacho Martín Solís, sentado a su lado, que la instrucción es que el recurso fluya pronto, constante y sonante durante todo el año. Aunque para eso requerirá que el resto de su equipo, y los alcaldes, presenten proyectos viables para ejecutarlos en tiempo y forma.



No habrá aumentos para funcionarios de niveles 13 ó 14 (todavía no lo definen), es decir, para los que ganen más de 63 mil o 73 mil pesos brutos al mes, reducen 50% los viáticos y cero pesos a celulares.



El Gobernador también le dijo al Secretario que revise que otras plazas pueden compactarse, en Gobierno siempre queda la percepción de que hay puestos administrativos que salen sobrando.



El secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero, presumió un decidido impulso a proyectos productivos que detonen la economía local, lo que no quedó claro es qué de lo que dijo son programas ya contemplados y cuáles serán instrumentados como acción anticrisis emergente. De entrada el presupuesto de esta Secretaría para el 2017 ya tiene un incremento del 14% respecto al año pasado, ejercerá 935 millones.



A la señal del Gobernador le respondieron el Poder Judicial que comanda el magistrado Miguel Valadez y el alcalde panista de Salamanca, Toño Arredondo, que sorprendió con medidas como no aumentar el transporte público.



En León el Presidente Municipal desde el mismo día del anuncio del ‘gasolinazo’ le comunicó a su gabinete que deben trabajar con lo que ya se les había aprobado para combustible, ni un peso más.



No obstante habrá de ser necesario que el tesorero Gilberto Enríquez; el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa, y todos los directores, hagan otra “peinadita” de lo que pueden ahorrar, que le busquen y seguro que encontrarán más de un gasto que pueden recortar. Nada les cuesta.

Peña y el ¿qué harían uds.?



El Presidente de México argumentó que el alza a la gasolina es porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60% y que mantener el precio artificial cuesta 200 mil millones al año, lo que obligaría a recortar programas sociales, subir impuestos o elevar la deuda (que ya está en las nubes).



Y lanza en mensaje nacional la retadora pregunta de ¿qué hubieran hecho ustedes? Mmm...



En redes sociales hay activos funcionarios, como la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, que responde a quien pregunte del tema. Anota que el aumento fue del 14% en la Magna, que es la que consume el 85% de la población, y sólo los de mayores ingresos pagan 20% más en la Premium.



Dice que en México, aún con el ajuste, el precio sigue siendo de los más bajos frente a otros países y que precios subsidiados sólo los tienen algunos como Venezuela, Corea del Norte y Bielorrusia.



En eso de los precios de la gasolina cada quien ve el vaso medio lleno o medio vacío. En la lista de Global Petro Prices en pesos mexicanos la gasolina de México no está entre las más caras del mundo, pero tampoco en las más baratas, su lugar es el número 56 en una lista de 169 países.



Este tema se dará en los siguientes días en el Congreso de la Unión. Ya la bancada panista, por conducto de la legisladora leonesa, Alejandra Gutiérrez Campos, presentó la propuesta de que se reduzca en un 50% el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) a la gasolina. Otra legisladora de casa, la irapuatense Yulma Rocha, ya respondió lo complicado de una medida así.



A noviembre del 2016 por concepto de IEPS se recaudaron 260 mil millones, no es poca cosa.



Por eso instituciones serias, como México Evalúa, enfocan el debate a exigir cuentas de cómo gasta el Gobierno lo que ingresa por ese impuesto, el cual copió de economías desarrollados en donde eso se etiqueta para proyectos específicos de energías limpias y de transporte público en las grandes ciudades, lo que en México no pasa.



Lo que toca a los legisladores federales es hacer su chamba por la que también les pagamos: ¿Hay o no tela de dónde cortar para reducir el IEPS?, lo que implica menos ingresos al Estado y un ajuste más al Presupuesto de Egresos de la Federación.



A nuestros representantes hay que pedirles menos grilla electorera y más trabajo de verdad. Que se pongan a trabajar los senadores: Fernando Torres, Pilar Ortega y Juan Carlos Romero (PAN), Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico (PRI) y a los 19 legisladores federales que cobran por el estado de Guanajuato. Nada más de León le pagamos a 7: Bárbara Botello y Azul Etcheverry (PRI), y del PAN: Mayra Enríquez, Alejandra Gutiérrez, Alejandra Reynoso, Miguel Ángel Salim y Ricardo Sheffield.