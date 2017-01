Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA Publicada el

FRENO DE MANO



Los desafiantes mensajes de 140 caracteres, generados por el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya no causarán más temor en México... al menos en la industria automotriz.



Luego de un par de días en que el republicano puso de cabeza al País, por medio de su cuenta de Twitter, lo único que podíamos esperar era una cascada de malas noticias en el “automotive” en México y, sobre todo, en lo referente a armadoras estadounidenses, de las cuales dos tienen presencia en Guanajuato (GM y Ford).



Con expansiones en desarrollo actualmente, la situación no era nada prometedora sino más bien bastante complicada, considerando que apenas si alcanzábamos a restablecernos a la realidad de 2017, luego de las fiestas decembrinas.



Sin embargo, la buena noticia llegó luego de la respuesta oficial de la armadora japonesa Toyota, que contestó a Trump con un contundente no a su demanda de cancelar la inversión para su factoría, a ubicarse en Apaseo el Grande, Guanajuato, generadora de 2 mil empleos directos y al menos 10 mil indirectos, además de una amplia posibilidad para la llegada de nuevos personajes de la proveeduría trasnacional y pymes locales, que hagan “match” para cubrir las diversas necesidades que tienen compañías como Ford o Toyota, que van desde alimentos, papelería, limpieza y herramentales...



CARGAN GASOLINA



Lo sucedido un día después fue una ola, pero de mensajes por medio de comunicados y en sus propios espacios en redes sociales, de siete armadoras situadas en México, que confirmaban su estancia por estas tierras y el mantenimiento de sus proyectos conforme a los planes iniciales al llegar al País.



La acción fue sustentada por la Secretaría de Economía federal, dependencia que calcula que la inversión de las siete armadoras es de 5 mil 800 millones de dólares a efectuarse en los siguientes dos años.



Tan solo la inversión de Toyota en Guanajuato es de 1 mil millones de dólares y la de Ford para su planta de transmisiones en Irapuato es de 1 mil 300 millones de dólares.



Ford Getrag, ubicada en el Parque Industrial Castro del Río, está prácticamente lista para iniciar su producción. El año pasado se realizó el mayor trabajo en cuanto a capacitación de personal, al comienzo del año, la productora de autos norteamericana comenzó a solicitar de forma especializada sus necesidades de proveeduría, y en la zona se aprecia que a la nave industrial sólo le quedan detalles para su conclusión; incluso, su permiso de construcción tiene como fecha límite el próximo 18 de enero.



La ampliación de Ford en Irapuato es para incrementar sus números en la fabricación de transmisiones de última generación de seis y ocho velocidades, que hoy se fabrican al interior de su socia alemana Getrag, ubicada en el mismo parque, propiedad de Desarrolladora Marabis.



‘NO ME AMENACES’



A la respuesta de las armadoras, entre ellas Kia, que fue contundente al decir que los mexicanos habían confiado en Kia y ahora la armadora haría lo propio; también se sumó la de la Secretaría de Economía (SE) de Ildelfonso Guajardo, con un comunicado al respecto.



“La Secretaría de Economía rechaza categóricamente cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o la amenaza”.



La dependencia puntualizó: “las inversiones que se hacen en México, Estados Unidos y Canadá benefician a los tres países, en virtud de la integración de nuestras cadenas productivas”.



El comunicado añade que la complementariedad de los procesos productivos en las cadenas regionales de valor, no implica afectaciones en disminución de la producción o pérdida de empleos para ninguno de los países participantes.



NUEVAS OPORTUNIDADES



En el mismo sector, hace unos días un grupo de empresas locales visitaron el Automotive Manufacturing Meetings en Detroit, buscando hacer negocios.



La Cofoce, de Luis Rojas, fue la dependencia encargada de la misión, en la que tuvieron oportunidad las empresas de tener minutos para compartir su oferta de exportaciones a empresas como la propia Ford, Eaton, Bosch, Faurecia, Hutchinson y Panasonic, por medio de encuentros de negocios.



Inyección de plástico, fijaciones, estampado, corte fino, moldeado y fabricación de piezas fueron los productos que prometen mayor oportunidad de vender por parte de las locales.



En Guanajuato, la oferta es de cinco armadoras automotrices y una red de más de 400 empresas proveedoras.