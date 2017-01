Cuando una puerta se cierra…

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

En San Luis Potosí no daban crédito a la cancelación de la inversión de Ford de mil 600 millones de dólares. La tierra está lista, los acuerdos firmados, pero nadie consideró la amenaza de Trump a toda la industria: “producen en México y les ponemos aranceles”.



Nadie sabe cuánto puede poner de impuestos a la importación el lunático Presidente electo. Luego de amenazar a General Motors y a Ford, quiso hacerlo con Toyota, empresa multinacional, líder mundial. Confundido, Trump tuiteó que era una planta en “Baja”, cuando en realidad estará en Apaseo El Grande, Guanajuato.



Los japoneses no se espantaron. Dan empleo a más de 130 mil norteamericanos en Estados Unidos, así que por una planta de 5 mil trabajadores en Guanajuato para producir Corollas, sintieron que nadie les puede imponer modelos de negocio.



Todos sabemos ya de lo que es capaz el “hombre naranja”, por la saña utilizada contra México. Nuestra impotencia aparente podría transformarse en un replanteamiento de las ayudas estatales a las multinacionales. En Nuevo León se le iban a dar casi 7 mil millones de pesos a KIA en exenciones, apoyos e infraestructura. Al final negociaron algo más moderado.



El gobierno de San Luis Potosí podría experimentar algo nuevo: dedicar la tierra que sería para Ford a proyectos de empresas pequeñas y medianas, con el mismo apoyo que se le brindaría a Ford. Las armadoras de autos representan inversiones enormes en comparación con los empleos directos que producen. Si Ford invierte mil 600 millones de dólares en una planta y da 3 mil 200 empleos, cada puesto cuesta 500 mil dólares, unos 10 millones de pesos.



Hay fábricas que pueden producir la misma cantidad de empleos con una veinteava parte de inversión. Las automotrices generan muchos empleos indirectos y desarrollan técnicos locales, pero no son la última oportunidad de México para entrar al desarrollo económico industrial.



Ahora debemos imaginar a un México sin el TLC o con un tratado modificado. Nuestro País ya tiene tratados con más de 40 países y sería equivocado cambiar nuestra apertura por una coyuntura. México es eterno y su futuro se debe planear por décadas. Trump puede estar ocho años en la Casa Blanca, aunque pocos vaticinan que pase de cuatro. Nuestro reto es mantener al País en orden y buscar, una tras otra, todas las puertas de oportunidad que se presenten para mejorar.



Larry Summers, el economista de Barack Obama que tan buenos resultados dio, se la pasa mofándose de las políticas que pretende Trump. Respecto a los ataques a México, dice que por lo pronto ya nos ayudó a ser más competitivos por la devaluación del 14% de nuestra moneda.



Ahora será todavía más barato producir en nuestro País. Unos días antes había dicho que la ciencia económica de Navarro-Ross, los asesores de Trump, equivalía al “creacionismo”, a la negación de Darwin y a la ignorancia fingida del Calentamiento Global. Algo peor que cualquier otra teoría económica elaborada desde la época de Ronald Reagan.



Mientras comienza el show más grande del siglo con los pleitos entre el Congreso norteamericano y el nuevo Presidente, tenemos que empezar a abrir todas las puertas posibles. Las hay.



(Continuará)