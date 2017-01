El alza al transporte público

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

En América Latina mientras más se abre la economía, los Países optan por “liberalizar” el transporte público y los municipios (encargados generalmente de ofrecer éste servicio), mejor concesionan a particulares el asunto.



Es decir, dan autorizaciones para que con ciertas reglas, se permita que tranvías, autobuses, taxis y “multimodales” como nuestra querida “oruga”, puedan ofrecer el servicio, pero regulados por la autoridad.



Este hecho ha creado las condiciones idóneas, desde hace casi treinta años, para que los gobiernos se desprendan del problema, pues se ha mostrado (salvo en países como Francia) que el Estado no es buen administrador del transporte.



Pero lo que sí se ha logrado aquí, es que particulares formen oligopolios, que sean predominantes, es decir, con altas concentraciones de oferta de transporte. Así, en México en los taxis y en los autobuses de carga y de pasajeros, han florecido jugosos negocios de particulares.



Negocios legales, claro. Pero muchas veces, injustos, porque, como en el transporte municipal de nuestro querido León, forman fortunas a costa de la necesidad de transportarse que tienen los sectores sociales más pobres.



Nuestro sistema de transporte en León es ejemplar, es cierto.



Ha marcado tendencias tecnológicas en el País, tanto que ha sido replicado en Ciudad de México, Puebla, Guadalajara. Pero el “modelo de negocio” ha sido el mismo; inversionistas privados que ponen a la autoridad “contra las cuerdas” cada vez que se deben autorizar incrementos de tarifas.



En este espacio hemos presentado las evaluaciones semestrales hechas al SIT por Investigaciones Meridiano y que sucesivamente he presentado a los Directores de Movilidad de la ciudad.



Allí se encuentran los factores de satisfacción y de disgusto de los leoneses para con el servicio y siempre aparece que el diseño de las rutas y la periodicidad de la “oruga” son los principales factores de enojo entre la gente.



La variable precio aparece en la misma medida en que se dan incrementos. Por eso, en los dos últimos años había aparecido en tercer lugar como factor de insatisfacción.



Pero cuando a final de año hicimos la encuesta semestral, y en la última pregunta medimos la postura de la gente frente al inminente aumento de precios, en forma contundente, el 89% afirmó que no estaba de acuerdo; y cuando preguntamos acerca de “quién era el culpable” en caso de que esto sucediera, el 79% afirmó que “el Alcalde” y solo el 8% que los “concesionarios”.



Es decir, la gente tiene en el transporte público uno de los 3 factores que más afecta su economía, junto con la alimentación y los servicios básicos.



Si nos vamos a estadísticas “duras”, tienen contacto con el SIT (Sistema Integrado de Transporte), alrededor del 63% de la población leonesa, ubicada en 1.7 millones de personas que dependen completamente para su vida laboral, el 73% de ellos, es decir, el impacto de un incremento en la tarifa se refleja de inmediato en la calidad de vida de la gente más vulnerable de León.



Por ello, el incremento a las tarifas es legal, pero injusto. Si lo vemos desde el punto de vista de la eficiencia económica del concesionario, los datos duros que nos dan los despachos contables de las empresas y familias que concentran el transporte público en León, es que su “tasa de retorno” es alta.



Es cierto que deben reinvertir en las unidades, pero sigue siendo un muy buen negocio. El caso del “Rey del Taxi” es real. El transporte concesionado en México y en León ha producido enormes fortunas.



Legal, es cierto, pero injusto, cuando se hace a partir de la necesidad de la gente que no tiene vehículo particular.



La autoridad municipal es el único recurso que tiene la gente pobre para que proteja su derecho a la movilidad, aún con el incremento nacional a las gasolinas.



Salir a las calles pacíficamente es un medio irrenunciable para la gente. Si el Ayuntamiento, los representantes populares, le abandonan y está a merced del concesionario, el pueblo solo tiene el recurso de la protesta para expresar su enojo.



Alguien tiene que hacerle ver siempre al Poder y al Dinero, lo que sufre la gente en la vida diaria, en las calles, en la casa y en la mesa de la familia. Alguien tiene que alzar la voz para que arriba sepan lo que sucede aquí abajo.



La gente de León es noble; es un pueblo honrado y sereno que aguantará el alza al transporte.



La clase media y baja de la ciudad ya está buscando alternativas para amortiguar el golpe. Sacrificarán gastos para la escuela y la despensa. Optimizarán el uso de la “oruga”.



Los adultos de la tercera edad tendrán en esto otro sufrimiento más y ninguno tendrá la posibilidad de expresar su descontento por otro medio, si los Observatorios Ciudadanos o las ONG o los medios de comunicación no lo hacemos.



No habrá “costos políticos” altos para la autoridad municipal pues nuestra gente es buena, pero todo se medirá pronto en los indicadores del Coneval (Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas) sobre la pobreza.



El incremento al transporte es legal; se hace conforme a los procedimientos que permite la ley. En este caso, como en muchos, solo quedan lecciones morales para quienes concentran el dinero siempre a costa del sufrimiento de las mayorías.