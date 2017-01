La justicia oral en Guanajuato a la vanguardia

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ Publicada el

En el último informe de actividades rendido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, Magistrado Miguel Valadez Reyes, en el mes de diciembre inmediato anterior, hubo una sección o apartado que, entre otros, me pareció muy destacable porque en el ámbito estatal se desconoce a veces el avance en determinadas áreas, me refiero al tema sobre la Justicia Oral.



Esta sección la dividió en tres grandes rubros, a saber: La Justicia Oral Penal o designada también como Justicia en Sistema Acusatorio Adversarial, también abarcó la Justicia Oral Mercantil y la Justicia Oral Familiar.



Primeramente nos referiremos al Sistema de Justicia Procedimiento Penal Acusatorio Adversarial.- Como consecuencia de la Reforma Constitucional Federal del mes de junio del año 2008, las Entidades Federativas deberían proceder a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, conocido también como Juicios Penales Orales, en un plazo no mayor a ocho años.



A partir del año 2010 inició el proceso paulatino del funcionamiento de este sistema por diversas regiones de nuestro Estado y fue así que dentro del plazo otorgado en la Constitución, esto es hasta el 18 de junio del año 2016, el Estado de Guanajuato cumplió con el mandato constitucional y el Poder Judicial de nuestro Estado culminó al 100% aún antes del plazo, la implementación de este nuevo sistema de justicia en todo el Estado.



El primero de junio se inauguraron las últimas instalaciones de los Juzgados de Oralidad Penal con sede en León, para comprender la competencia de los cuatro municipios del Estado que faltaban, esto es San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado e incluyendo a la propia ciudad de León.



En el informe se destaca el gran esfuerzo realizado en todos estos años para lograr mediante grandes esfuerzos erigir edificaciones desde los cimientos con recursos económicos propios, así como en algunos otros casos se hicieron adecuaciones a los espacios que antes albergaron juzgados del sistema tradicional, aprovechando también los recursos humanos requerídos para la creación y surgimiento de las nuevas unidades jurisdiccionales y el cierre de otras que fueron desapareciendo gradualmente.



Habrá que tomar en cuenta también por lógica elemental que hubo programas muy rigurosos y eficientes para la capacitación y práctica del personal idóneo para trabajar este nuevo sistema penal.



Así pues, se alcanzaron las metas y Guanajuato es uno de los Estados a la vanguardia por lo que hace a la implementación del Sistema Penal Acusatorio Oral.



Aún así, se trabajó en todo el Estado sobre los asuntos que aún quedaron pendientes en el Sistema Tradicional, aspecto que no se descuidó en ninguna forma y actualmente se van desahogando paulatinamente hasta terminar completamente con todos estos asuntos en los próximos años.



Por lo que respecta a las estadísticas sobre el año en que se informó destaca el dato consistente en la apertura de 6 mil 278 causas penales que dan dinamismo, eficiencia y actividad constante a todo el nuevo sistema penal.



Ahora nos referiremos al Sistema de Justicia Oral Mercantil; si bien la trascendencia de esta rama de la aplicación del Derecho y de las promociones en busca de justicia pronta y expedita en materia mercantil no se compara con la trascendencia del sistema procesal penal a que nos referimos en los párrafos anteriores, sí resulta necesario el otorgar rapidez, certidumbre y transparencia en ese rubro de carácter eminentemente económico para dar seguridad en los negocios y en general en el comercio en Guanajuato.



En este sentido el Poder Judicial ha emprendido acciones que van desde la mera operación administrativa agregando cinco nuevas plazas de Secretario de Juzgado Oral Mercantil, hasta el trabajo jurisdiccional, aumentando en 8.2% más el número de audiencias que las efectuadas en 2015, resultando que tanto en primera como en segunda instancias, la sustanciación y resolución de todas las demandas presentadas está prácticamente al día, sin enfrentar a la fecha este sistema saturación o problemas procesales que retrasen la correcta impartición de justicia.



De esta manera enfática lo aseguró el Presidente del Poder Judicial.



Respecto de la Justicia Oral Familiar fue grato escuchar, de voz del Titular del Poder Judicial, que se dedicaron grandes esfuerzos para instaurar una nueva generación de Juzgados especializados para Juicios Orales Familiares, creándose la Unidad Jurisdiccional de Purísima del Rincón con cuatro Juzgados más, sumándose a las que ya existían en Pénjamo, Silao y Cortazar.



Es bueno recordar a los amables lectores que la justicia en materia familiar reviste una prioridad muy importante en nuestra sociedad pues en ella se resuelven problemas sobre la custodia de los hijos o la convivencia con ellos, las pensiones alimenticias, la determinación de la paternidad, la disolución del vínculo matrimonial y otras cuestiones muy delicadas cuyas decisiones quedan a cargo de los juzgadores, para sopesar los insuperables valores que conlleva esta materia.



En los últimos 12 meses del informe se habían presentado sobre esta materia 26 mil 173 demandas, sólo para darse una idea del cúmulo de trabajo.



Pueden constatar los amables lectores la gran actividad que se desarrolla en las instalaciones donde se ubica la justicia oral familiar en León que consta de 10 jueces con su personal completo y en el que se ventilan a diario decenas de audiencias, lo que ha desembocado, a raíz de las propuestas del Colegio de Abogados, en que para el presente año se designe a un jefe de atención al público y se duplique el personal asignado para así brindar un servicio más ágil en las ventanillas de atención.



Durante casi dos horas y apoyado en material audiovisual explicó todas las actividades que durante el ejercicio anual se realizaron en el Poder Judicial, de una extensión impresionante y de gran contenido, en donde se expusieron los temas relativos a la justicia civil tradicional, a los juzgados civiles de extinción de dominio, al sistema de justicia para adolescentes, a los juzgados de ejecución de medidas judiciales y sanciones penales, al servicio actuarial y a los concursos para admisión de cargos y para ascensos, destacando también el área que se ha multiplicado en sus actividades en los últimos años como lo es la concerniente a la Mediación y Conciliación.



Enhorabuena que el Poder Judicial de nuestro Estado con ese gran equipo que encabeza el actual Presidente Miguel Valadez Reyes, con los veinte magistrados y los Consejeros de dicho Poder trabajan con eficiencia y sobre todo con rectitud y honestidad, valores que apreciamos los guanajuatenses y de los cuales no se pueden preciar en otros Estados de la República Mexicana.