Los tropezones esperados

JUAN AGUILERA AZPEITIA Publicada el

Nuestros políticos no son



Reyes Magos; pero, al menos,



debieran resultar humanos.

El Presidente de México, en su segundo y oficial mensaje con la máxima formalidad, al desglosar el intríngulis de los gasolinazos, preguntó a los que vimos y escuchamos lo que leyó en el telepromter, ¿qué hubiéramos hecho?, frente a la realidad financiera que críticamente padece el país.



Antes de que se nos ocurriera una idea vaga o sugerencia a las bolandas, nos adelantó que de no tener Hacienda los cinco pesos y pico que recauda por impuesto al litro de gasolina, se tendría que cerrar casi en su medianía el Seguro Social y el Popular quedaría en cero.



Usted y yo apoco no conocemos ni el ABC de las finanzas públicas, pero entendemos que luego del niño ahogado ya no queda más que tapar el pozo.



Pero la creatura no ha fenecido y claro que hay soluciones. Una de ellas está en cerrar la válvula de la corrupción, lo que debió hacerse no ahora sino desde hace décadas.



El saqueo en la administración pública ha sido pan cotidiano de casi todos los políticos surgidos de los diversos partidos, si alguien quiere averiguar las y los metidos al gobierno que no se han hinchado de lana, los va a contar con los dedos de la mano y le sobrarán dedos.



Se cuenta que Hidalgo, en el asalto a la Alhóndiga de Granaditas, exaltaba a sus huestes al grito de: “Agarren hijos, que todo es suyo”.



Otro tanto pareciera que se les pregona ahora a electos y no electos que llegan a la caja de caudales o se aproximan a ella.



El cinismo debiera ser un pecado capital y el principal para los políticos. Los hay de toda laya y medida, desde el alcalde nayarita Layín que fue absurdamente reelecto, quien presume haber robado “nomás poquito; pero lo repartí”, hasta los diputados, senadores y demás servidores públicos que bajita la mano o a ojos vista, se reparten la piñata anual.



Se hace tantas transas, que hasta los que presumen de honestos caen en ellas. ¿Una? Se las recuerdo: se compran carros, nuevecitos por supuesto, para diputados y diputadas. Se asegura les irán descontando del sueldo, más al fin del ejercicio, por acuerdo general, todo queda en ceros. ¡No habían abonado nada!



Si en México se recuperara lo saqueado de las arcas públicas nada más en un sexenio, no encontraríamos qué hacer con tantísimo dinero. ¡Apoco hasta se nos trastocaría la sesera!



Señor Peña Nieto, ¿qué hacer? Mire, aquí en lo cortito: el “rey de los moches”, (título seguramente bien ganado), desde su natal San Miguel de Allende, opera y maniobra para seguir encumbrado si no como futuro gobernador, al menos en su calidad de influyente puesto que presenta para estar en el juego, las cartas que armó o recogió en el mochilango maniobreo.



Se ha dicho que los moches son como la Llorona,que todo el mundo habla de ella pero nadie la ha visto.



¡Pamplinas! Hasta un muchachito o chamaca de secundaria, con una hoja de papel y su respectivo lápiz, podrá demostrar lo que se invirtió en cierta obra y lo que se robaron. Lo que se les dificultaría, eso debe advertirse, es claro, de a cómo fue el moche para los principales participantes.



Aquí en León la inconformidad popular se abonó con el Ukase del Cabildo al aumento de pasaje en el transporte; desatino puro por la forma y el fondo y luego el vandalismo que se mezcló a la legítima protesta. Coronado todo ello con las ingenuidades de jefes policiacos de escritorio que para que no cunda el pánico, dicen que “no pasa nada”.



Los gobernantes debieran reconocer que ellos son, como Morelos, siervos de la Nación.



¿Algún día entenderán que la voz del pueblo -no la de los vándalos- es la voz de Dios?