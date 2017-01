¿No qué no?

ALEJANDRO POHLS HERNÁNDEZ Publicada el

El 24 de enero del 2016, escribí en mi columna dominical del periódico am un artículo titulado “La proporción divina y la apreciación del dólar”. Esto fue a raíz de que el peso se depreciaba entonces un 12%, de 17 pesos pasaba a venderse a razón de 19 pesos por dólar americano, luego de que el precio del petróleo cayera a niveles no vistos desde septiembre de 2003.



Haciendo un breve recuento de los últimos tres años, en enero del 2014, el dólar se cotizaba a razón de 12.85 pesos; si lo comparamos con la cotización con la que cerró hace dos días, $21.50, el dólar se ha incrementado en un 67%, o bien, diciéndolo de otra manera, el peso se ha devaluado ese porcentaje.



A continuación, presento una copia del artículo del 24 de enero del 2016 debido a la vigencia que éste tiene.



El artículo expone que: “Existe una larga historia de las devaluaciones del peso mexicano contra la divisa verde; sin embargo, algún día, hace más de 200 años, nuestra moneda fue el medio legal de pago en Estados Unidos, Canadá, Centro América, Filipinas y China…



Cuando Estados Unidos logró su independencia, se vio en la necesidad de crear una moneda nacional y mediante un decreto firmado el 6 de julio de 1785, las monedas fabricadas en México pasaron a ser la base del sistema monetario estadounidense, sólo que su nombre convencional sería cambiado a dólar y la paridad se fijó en un peso plata mexicano por un dólar estadounidense.



“Durante el imperio de Iturbide, con 97 centavos mexicanos se compraba un dólar; luego, durante el porfiriato, un peso era igual a un dólar; durante el gobierno de Miguel Alemán se devalúo el peso contra el dólar, desde 6.85 pesos a $8.65 por dólar. A partir de entonces, ha habido una serie de devaluaciones sin fin…”



Continúa mi artículo: “Los mexicanos están inquietos, es usual oír a amigos y conocidos preguntar ¿hasta dónde irá a llegar el dólar? Se escuchan respuestas de toda índole, sin ton ni son, basadas en algo que le oyeron decir al compadre o al sabihondo amigo, que sustentan su dicho en creencias o acertijos sin fundamento alguno.



Es una pregunta que depende de muchas variables y los expertos no logran ponerse de acuerdo: el Gobierno federal estableció para su presupuesto del 2016, una paridad de 16 pesos por dólar, basado en análisis de los expertos del Banco de México…



“Un interesante análisis hecho hace dos años, basado en la progresión Fibonacci, llamada también proporción áurea o divina, da como resultado que el dólar valdrá este año 2016 más de 20 pesos; en su momento, parecía una locura, hoy parece muy preciso.



Pero, ¿qué es la proporción divina? Es una secuencia numérica que al dividir un número posterior entre el anterior da una proporción de 1.618, hasta el infinito. Esta proporción se da de forma muy frecuente en la naturaleza: la espiral de un caracol, la distribución de las hojas en un tallo, las hojas de la alcachofa, las escamas de la piña, el grosor entre las ramas y el tronco, entre otros.



“Además, el 2016 es un año que embona perfectamente en la sucesión de Fibonacci. Recordemos que esta proporción áurea o divina, se utiliza mucho en la búsqueda de valores máximos y mínimos de funciones complejas, en predicciones de tendencias de las bolsas de valores y muchas otras predicciones matemáticas más.



“La serie Fibonacci es: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89..., sumando el número anterior al posterior hasta el infinito. Y, si se divide el número posterior entre el anterior, dará la proporción áurea: 1.618…”.



“En 2016 se cumplen tres años (el quinto número de la serie de Fibonacci), desde la subida meteórica del dólar en 2013, cuando el dólar pasó de 11.95 a 13.45 pesos; también se cumplen cinco años (el sexto número de la serie) desde el 2011, en que el dólar pasó de 11.48 a 14.20 pesos; ocho años de Fibonacci (séptimo número), del fatídico 2008 donde el dólar subió desde 9.90 a 15.60 pesos.



Como si lo anterior no fuera suficiente evidencia, se cumplen 13 años (octavo número) desde el 2003, cuando el dólar pasó de 10 a 11.40 pesos; para concluir con esta serie, se cumplen 21 años (noveno en la serie) del fatídico 1995, cuando el dólar pasó de 4.90 a 8 pesos en su valor.



“Así las cosas, es claro que la secuencia armónica Fibonacci marcó grandes depreciaciones de la moneda mexicana, hace 3,5,8,13,21 años atrás; por lo tanto, Fibonacci advierte que 2016 puede ser también un año de depreciación del peso contra el dólar estadounidense, y verse niveles arriba de 20 pesos por dólar, de acuerdo a modelos matemáticos…”.



Hasta aquí, un fragmento de mi artículo “La proporción divina y la apreciación del dólar”, publicado el 24 de enero del 2016 en el periódico am.



¿No qué no? El viernes pasado cerró a $21.50. Lo que parecía increíble que sucediera, sucedió: el dólar cotizó arriba de los $20 pesos pronosticados por la secuencia armónica Fibonacci.



Los esfuerzos del Banco de México en los últimos años por combatir la inflación se están viendo amenazados por dos eventos: la depreciación del tipo de cambio que provocó el triunfo de Donald Trump en las elecciones y el desproporcionado incremento en el precio de la gasolina, ambos han abierto la caja de pandora que disparará la inflación en este año 2017, que podría alcanzar el 6% anual.



Desde el triunfo de Trump el tipo de cambio ha observado dos grandes movimientos: uno, inmediatamente después de las elecciones y, el otro, tras conocerse que Ford había cancelado la construcción de una nueva planta automotriz por 1,600 millones de dólares en San Luis Potosí.



Esto afecta la inversión en México y el potencial de crecimiento económico en el futuro; además, afecta las finanzas externas; por consecuencia, la cuenta corriente de la balanza de pagos, variable clave que se encuentra detrás del debilitamiento del peso.



Las amenazas de Donald Trump sobre las empresas norteamericanas que quieran invertir en México indican que la desinversión extranjera se sostendrá en el futuro, factor que seguirá presionando al peso frente al dólar para terminar este año probablemente en 23 pesos por cada dólar, según expertos, y que seguirá presionando al Banco de México para subir la tasa de referencia que se toma como base para fijar el interés bancario para el otorgamiento de créditos. Tome sus providencias.



Como dato curioso, aquel peso plata mexicano que compraba un dólar, ha conservado su valor, debido a que el día de hoy no solamente compraría uno, sino alcanzaría para comprar otro dólar más: un peso plata mexicano igual a dos dólares.



Lo que significa que nuestra moneda fiduciaria (los billetes) son los que no compran los mismos dólares.