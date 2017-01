‘Manchar protestas es injusto’: Rogelio Cabrera

AGENCIA REFORMA | MONTERREY, NUEVO LEÓN Publicada el

Es una injusticia manchar la manifestación pacífica de los ciudadanos, señaló ayer el Arzobispo Rogelio Cabrera López.



“No es justo que la libre y pacífica expresión de los ciudadanos se vea manchada por un grupo de personas que, por su comportamiento, nos hacen ver su nula intención de llevar a cabo un encuentro civilizado”, expresó.



“Tenemos el deber de colaborar con nuestras autoridades civiles y, al mismo tiempo, el derecho de expresarles, de forma clara, respetuosa y directa, nuestro malestar cuando vemos que no se está cumpliendo”.



Cabrera López se refirió a los grupos radicales que la noche del jueves transformaron la manifestación ciudadana pacífica contra la tenencia y el gasolinazo en actos violentos al vandalizar el Palacio de Gobierno y saquear tiendas.



El mensaje quedó remarcado al final de la misa dominical en la Catedral, cuando el Arzobispo, otros sacerdotes y laicos elevaron, desde el atrio del recinto, globos blancos con mensajes y deseos de fraternidad y en contra de la violencia en la Jornada por la Paz.



El prelado dedicó la fiesta de la Epifanía del Señor, con la que concluyó el ciclo de Navidad, a profundizar en el mensaje de paz que el Papa Francisco emitió el primer día del año y el que, dijo, es necesario vivir ante las protestas que se realizan en el País.



Ante el panorama negativo en la economía familiar que se prevé para este 2017, el líder religioso informó que la Arquidiócesis trabajará, en conjunto con las parroquias, para abastecer los bancos de alimentos de Cáritas Monterrey y distribuir comida entre quienes más lo necesiten.



“Cáritas Diocesana hará un esfuerzo, como siempre lo ha hecho, para apoyar en lo indispensable que hoy necesitan las personas, un poco de salud, un poco de alimento”, externó.



También pidió a los fieles a fomentar la paz y ser propositivos en cualquier sitio, incluso, en las redes sociales.



“He animado a la gente para que en las redes sociales procuremos no violentarnos de palabra”, dijo. “Un insulto al gobernante no es la solución. La mejor solución es participar políticamente y seguir las vías legales”.