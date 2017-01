Marchan contra el gasolinazo en 11 entidades

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Más de 28 mil personas marcharon en diversas ciudades de al menos 11 estados del País para repudiar el incremento de hasta 20% en el precio de los combustibles dispuesto por el Gobierno y lanzar consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto.



Las mayores manifestaciones se registraron en estados como Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Chiapas, mientras que hubo marchas con menor cantidad de participantes en el Estado de México, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León y Michoacán, sin que se registraran incidentes.



Unas 10 mil personas se movilizaron en Guadalajara, Jalisco, desde La Minerva, avanzando por Vallarta y hasta la Plaza de la Liberación.



En la marcha se lanzaron consignas como: “¡Estos son, estos son, estos son los que roban la Nación! ¡Fuera Peña! ¡Fuera los corruptos! ¡Necesitamos un Gobierno que luche contra la pobreza, no contra los pobres!”.



Reunidos en Plaza de Liberación, los participantes clausuraron de manera simbólica los ingresos al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado.



En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública informó que hubo 9 manifestaciones en las que participaron de manera pacífica poco más de 5 mil personas.



Sin un solo daño a comercios ni monumentos, un contingente de quejosos marchó del Zócalo a la Residencia Oficial de Los Pinos lanzando gritos como “¡Yo protesto, no saqueo!”.



En las movilizaciones en la capital del País estuvieron ausentes partidos políticos y organizaciones sindicales. Tampoco hubo granaderos vigilando.



Gustavo Jiménez Pons, líder de la organización Somos México, convocó a los ciudadanos a no pagar impuestos por luz y agua durante un mes y a no comprar gasolina un día a la semana como medida de presión para echar atrás el gasolinazo.



En Puebla, unas 3 mil personas se manifestaron en el Centro Histórico contra el aumento al precio de la gasolina y lanzaron consignas en contra de Peña Nieto.



Los manifestantes, entre los que estaban organizaciones civiles, familias, estudiantes y activistas, llegaron hasta el Palacio Municipal, el cual fue resguardado por granaderos.



En Chiapas, unas 10 mil personas marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Frontera Comalapa, Suchiate y otros puntos del estado.



Más de 2 mil personas se movilizaron del oriente al centro de Tapachula, donde los comercios se mantuvieron cerrados ante el temor de actos vandálicos y saqueos.



En Tuxtla Gutiérrez unas 5 mil personas se movilizaron y en San Cristóbal de las Casas unas mil personas marcharon en los contingentes.



Alrededor de 900 personas marcharon ayer por calles del Centro Histórico de Toluca, Estado de México, para expresar su rechazo al incremento de los precios de la gasolina.



Con gritos y mostrando pancartas, los ciudadanos pidieron, entre otras cosas, dar marcha atrás al gasolinazo, la renuncia del Presidente Peña y acabar con los privilegios de la clase política.

No paran las protestas



Miles de personas protestaron por el gasolinazo ayer, en el séptimo día consecutivo con manifestaciones en varios estados del País; Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León encabezaron las de más participantes.