Protestan por gasolinazo... ¡en Manhattan!

Durante este fin de semana la comunidad de migrantes de origen mexicano, en su mayoría de Puebla, protestaron a las afueras del Consulado General de México en Manhattan, en contra del “gasolinazo”.



Además, anunciaron acudir a la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, para exigir un alto a la política antimigratoria.



Se estima que cerca de un millón 200 mil migrantes poblanos residen en la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.



Las protestas de Nueva York, donde media centena de migrantes participaron, se registraron bajo la consigna "Peña presidente, también es delincuente".



Luego de cantar el himno nacional, como inicio del mitin, los migrantes exigieron "alto al gasolinazo", "Alto a la corrupción" y "justicia para México, juicio para Peña Nieto", en consignas coreadas, así como escritas en pancartas.



"Alejandra", una de las asistentes, de origen poblano señaló que el hecho de que estén protestando fuera de México, significa que se solidarizan con las personas que están sufriendo las decisiones y los errores tomados por el gobierno "Se nos explicó o se nos quiso regañar, preguntándonos qué hubiéramos hecho nosotros para evitar el ‘gasolinazo’ y la respuesta que muchos hemos dado es, empezar por recortes de gastos estúpidos, como los grandes salarios que tienen diputados y senadores, la excesiva cantidad de burócratas que hay en nuestro país bonos y prestaciones", dijo.



A la manifestación acudió Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, quién consideró los actos de corrupción de la clase política mexicana como "inhumanos".



"Eso es ser inhumano, son personas vacías que lo único que les importa es el poder y el dinero, son egoístas y no lo entienden, cuando se mueran no se van a llevar nada; espero que algún día esos políticos tomen conciencia y vuelvan a tener corazón y tomen respeto a la vida y a nuestro país".



Indicó que la indignación de los mexicanos en Estados Unidos, no sólo es contra el “gasolinazo” y los actos de violencia que propicio el alza a los combustibles, sino que es un elemento que se suma a la indignación por el saqueo al país por gobernadores y la violación constante a las garantías individuales, la desaparición de personas.



Además, reveló que la comunidad mexicana en Nueva York, ha organizado una movilización a la ciudad de Washington, a la toma de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero, para exigir parar el discurso y la política anti migratoria que promovió durante las campañas electorales que resultaron en actos de xenofobia en contra de los migrantes de origen hispano.